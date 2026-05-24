Um homem procurado pela Justiça foi preso após perseguição da Guarda Municipal na região do Caxambu, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Avenida Humberto Cereser, quando equipes da Patrulha Rural se aproximaram de uma motocicleta e o condutor fugiu em alta velocidade.

Segundo a corporação, o motociclista desobedeceu ordens de parada do Sub Inspetor Picoli e Gms Damaceno e Fogaça e percorreu diversas vias da região, avançando sinais obrigatórios e colocando pedestres e motoristas em risco. O acompanhamento foi realizado com sinais luminosos e sonoros acionados pelas equipes da Guarda Municipal.

Durante a fuga, já na Avenida Alexandre Milani, o suspeito arremessou uma sacola sobre o muro de um imóvel. Equipes de apoio localizaram o material, que continha aproximadamente meio quilo de substância semelhante à cocaína. Pouco depois, o motociclista perdeu o controle da direção, caiu com o veículo e acabou detido.