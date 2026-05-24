Cerca de 220 alunos do programa Esporte Maior, da Prefeitura de Jundiaí, participaram da Jornada da Inteligência Esportiva, realizada no Espaço Expressa. O encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), teve como foco temas relacionados à saúde, prevenção de doenças, mudança de hábitos e qualidade de vida. A programação ocorreu entre terça-feira (19) e quarta-feira (20).

Durante o evento, os participantes assistiram palestras ministradas pela nutricionista Luana Giamarco e pelo educador esportivo Bruno Mazzuco. Entre os temas abordados estiveram alimentação saudável, hidratação, qualidade do sono e a importância do treinamento de força na rotina de exercícios físicos. O programa é voltado para alunos acima de 18 anos matriculados nas atividades esportivas municipais.

A aluna Márcia Brossi, que frequenta atividades físicas no CECE Benedito de Lima, no Retiro, há mais de duas décadas, relatou mudanças na saúde após iniciar a prática regular de exercícios. “É muito bom participar deste tipo de evento e aprender coisas importantes para nossa saúde. Desde que comecei a me exercitar regularmente, minha vida melhorou muito. Não tenho mais dores nas costas, por exemplo”, afirmou.