Cerca de 220 alunos do programa Esporte Maior, da Prefeitura de Jundiaí, participaram da Jornada da Inteligência Esportiva, realizada no Espaço Expressa. O encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), teve como foco temas relacionados à saúde, prevenção de doenças, mudança de hábitos e qualidade de vida. A programação ocorreu entre terça-feira (19) e quarta-feira (20).
Durante o evento, os participantes assistiram palestras ministradas pela nutricionista Luana Giamarco e pelo educador esportivo Bruno Mazzuco. Entre os temas abordados estiveram alimentação saudável, hidratação, qualidade do sono e a importância do treinamento de força na rotina de exercícios físicos. O programa é voltado para alunos acima de 18 anos matriculados nas atividades esportivas municipais.
A aluna Márcia Brossi, que frequenta atividades físicas no CECE Benedito de Lima, no Retiro, há mais de duas décadas, relatou mudanças na saúde após iniciar a prática regular de exercícios. “É muito bom participar deste tipo de evento e aprender coisas importantes para nossa saúde. Desde que comecei a me exercitar regularmente, minha vida melhorou muito. Não tenho mais dores nas costas, por exemplo”, afirmou.
A abertura da Jornada foi feita pela secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi. Segundo ela, a proposta do projeto é ampliar o acesso dos alunos a informações ligadas à prática esportiva e ao bem-estar. “Queremos levar mais informações às pessoas e permitir que temas importantes ligados à atividade física, esporte e à saúde sejam discutidos por mais alunos”, declarou.
De acordo com a diretora do Departamento de Esporte Educacional e Participação da SMEL, Rachel Ciaco Nunes, a participação dos alunos foi positiva ao longo dos dois dias de atividades. “Com esses encontros, estamos ampliando nossa proposta de promoção da saúde, com foco na prevenção de doenças, no incentivo a práticas prazerosas e na qualidade de vida das pessoas”, disse.