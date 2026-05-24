A estreia do novo varejão do Vista Alegre reuniu moradores na manhã deste sábado (23), no CÉU das Artes, mesmo com o tempo chuvoso. O espaço passou a funcionar semanalmente aos sábados e recebeu famílias que aproveitaram a feira para fazer compras, consumir alimentos e utilizar a estrutura de lazer do local. Entre os produtos disponíveis estavam frutas, verduras, doces, roupas, brinquedos, pastel e caldo de cana.

O varejão foi implantado no bairro com a proposta de ampliar o acesso da população às feiras livres e aproximar os serviços dos moradores da região. Nas primeiras horas de funcionamento, o movimento já era considerado intenso, com moradores buscando praticidade para realizar compras sem precisar se deslocar para outros pontos da cidade.

Moradora do Vista Alegre, Adriana esteve no local acompanhada da filha Maria e destacou a proximidade como principal vantagem. “Para mim foi ótimo porque sábado normalmente estou em casa e agora tenho uma feira pertinho, com produtos frescos e saudáveis para a semana toda. Ficou muito mais prático”, afirmou.