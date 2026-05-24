A terceira edição do programa Prefeitura na Área realizou mais de 2,8 mil atendimentos neste sábado (23), na região do Cecap, em Jundiaí. A ação ocorreu na EMEB Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, no bairro Morada das Vinhas, e concentrou serviços gratuitos em áreas como saúde, empregabilidade, mobilidade, habitação, educação e assistência social.

Coordenado pela Secretaria Municipal da Casa Civil, o programa reuniu diferentes setores da administração municipal para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. Entre os atendimentos mais procurados estiveram orientação profissional, encaminhamento para vagas de emprego, atualização cadastral e acesso a programas sociais oferecidos pela Prefeitura.

Os moradores também utilizaram serviços relacionados à emissão de documentos, vacinação, regularização fundiária, Bilhete Único e orientações jurídicas. Durante a ação, o Fundo Social de Solidariedade disponibilizou atendimentos gratuitos, como corte de cabelo masculino, além de informações sobre cursos e capacitações.