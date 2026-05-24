A terceira edição do programa Prefeitura na Área realizou mais de 2,8 mil atendimentos neste sábado (23), na região do Cecap, em Jundiaí. A ação ocorreu na EMEB Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, no bairro Morada das Vinhas, e concentrou serviços gratuitos em áreas como saúde, empregabilidade, mobilidade, habitação, educação e assistência social.
Coordenado pela Secretaria Municipal da Casa Civil, o programa reuniu diferentes setores da administração municipal para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. Entre os atendimentos mais procurados estiveram orientação profissional, encaminhamento para vagas de emprego, atualização cadastral e acesso a programas sociais oferecidos pela Prefeitura.
Os moradores também utilizaram serviços relacionados à emissão de documentos, vacinação, regularização fundiária, Bilhete Único e orientações jurídicas. Durante a ação, o Fundo Social de Solidariedade disponibilizou atendimentos gratuitos, como corte de cabelo masculino, além de informações sobre cursos e capacitações.
A estrutura da escola que recebeu o evento também passou por melhorias. Segundo a Prefeitura, foram realizadas intervenções em espaços da unidade, incluindo revitalização da quadra esportiva e áreas do entorno. As ações tiveram como objetivo melhorar as condições de uso para alunos, famílias e moradores da região.
O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou o evento e afirmou que a proposta busca aproximar os serviços municipais da população. “O sucesso da ação mostra que levar os serviços públicos diretamente aos bairros facilita o acesso, aproxima a Prefeitura das pessoas e garante mais acolhimento, agilidade e qualidade no atendimento à população”, declarou.
Além dos serviços públicos, o evento contou com atividades recreativas, oficinas e espaço de leitura. Alunos e professores do Centro Universitário Padre Anchieta – UniAnchieta e da Universidade Paulista – UNIP participaram da programação, oferecendo orientações e ações educativas. Outras empresas da cidade ofereceram também oportunidades de emprego aos moradores da região.