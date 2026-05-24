24 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Acidentes em Limeira deixam um morto e carreta tombada

Por Giulianna Mazzali | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
Após o impacto, o carro retornou de ré e ficou imobilizado na parte interna da defensa metálica
Após o impacto, o carro retornou de ré e ficou imobilizado na parte interna da defensa metálica

Dois acidentes registrados em rodovias de Limeira mobilizaram equipes de concessionárias e da Polícia Rodoviária entre a madrugada e a manhã deste domingo (24). Um dos casos terminou com a morte de um motorista após capotamento na SP-147. No outro, uma carreta carregada com soja tombou na Rodovia dos Bandeirantes.

O acidente mais grave ocorreu por volta das 7h, na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), no km 114, sentido leste. Segundo informações iniciais, um Honda Civic seguia pela via quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e, em seguida, o veículo capotou e atingiu um muro na faixa de domínio da rodovia.

Após o impacto, o carro retornou de ré e ficou imobilizado na parte interna da defensa metálica. O motorista morreu no local. Até a publicação desta matéria, a Artesp não havia divulgado informações sobre interdições, trânsito ou sobre a movimentação da concessionária Intervias.

Já na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), uma carreta Volvo FH 540 tombou no km 143, sentido capital, durante a madrugada, sob chuva.

De acordo com informações apuradas no local, o veículo perdeu o controle da direção e tombou na pista sul. Parte da carga de soja ficou espalhada na pista norte da rodovia.

O motorista não se feriu. Equipes de conservação da concessionária Autoban foram acionadas para realizar a remoção da carga e o transbordo do material.

As pistas norte e sul chegaram a sofrer interdições temporárias durante o atendimento da ocorrência. Por causa da pista molhada, a carreta e a carga foram posicionadas no canteiro central para retirada em momento considerado mais seguro pelas equipes.

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