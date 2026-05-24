Dois acidentes registrados em rodovias de Limeira mobilizaram equipes de concessionárias e da Polícia Rodoviária entre a madrugada e a manhã deste domingo (24). Um dos casos terminou com a morte de um motorista após capotamento na SP-147. No outro, uma carreta carregada com soja tombou na Rodovia dos Bandeirantes.

O acidente mais grave ocorreu por volta das 7h, na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), no km 114, sentido leste. Segundo informações iniciais, um Honda Civic seguia pela via quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e, em seguida, o veículo capotou e atingiu um muro na faixa de domínio da rodovia.

Após o impacto, o carro retornou de ré e ficou imobilizado na parte interna da defensa metálica. O motorista morreu no local. Até a publicação desta matéria, a Artesp não havia divulgado informações sobre interdições, trânsito ou sobre a movimentação da concessionária Intervias.