A chegada do álbum oficial da Copa do Mundo voltou a transformar bancas, lojas e pontos de troca em verdadeiros encontros entre apaixonados por futebol. Em Jundiaí, crianças, adolescentes e adultos têm compartilhado a mesma empolgação em torno da coleção que atravessa gerações e mantém viva uma das tradições mais populares do esporte.

A procura intensa pelos álbuns já pôde ser percebida logo nos primeiros dias de vendas. Segundo Vinicius Pacheco, dono da Panini do Maxi Shopping Jundiaí, o movimento superou até mesmo a edição anterior da Copa.

“Tivemos uma procura muito alta logo no início das vendas. Foi uma busca até maior do que na Copa passada”, afirma.