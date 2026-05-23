Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde deste sábado (23), em Itupeva, por policiais do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A abordagem ocorreu por volta das 16h, na Estrada Joaquim Bueno Neto, altura do número 999. A equipe do Tático I-11019 recebeu informações de que um veículo, cujo proprietário seria procurado, estaria nas imediações da Rodovia dos Bandeirantes, próximo ao Hopi Hari e ao Wet’n Wild.

Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram e abordaram o veículo indicado. Na busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do abordado, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.