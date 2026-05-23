Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde deste sábado (23), em Itupeva, por policiais do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar.
A abordagem ocorreu por volta das 16h, na Estrada Joaquim Bueno Neto, altura do número 999. A equipe do Tático I-11019 recebeu informações de que um veículo, cujo proprietário seria procurado, estaria nas imediações da Rodovia dos Bandeirantes, próximo ao Hopi Hari e ao Wet’n Wild.
Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram e abordaram o veículo indicado. Na busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do abordado, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.
Segundo a ocorrência, o mandado é referente ao artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável. O homem também possui, em seu histórico criminal, dois registros pelo artigo 121, relacionado ao crime de homicídio.
Participaram da ação o 2º sargento PM Galhardo, o cabo PM Vorpini e os soldados PM Rotelli e Marcos. O procurado foi conduzido ao Plantão Policial de Itupeva, onde a ocorrência foi registrada como captura de procurado.