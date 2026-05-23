Alunos da EMEB Florida Mestag participaram de uma ação de restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano Mato Dentro, na região do Espelho d’Água, em Jundiaí. A atividade integrou a programação do “Mês do Meio Ambiente 2026” e reuniu estudantes dos 3º e 4º anos em ações de plantio de árvores nativas e limpeza do entorno da lagoa.

Durante a atividade, foram plantadas cerca de 180 mudas de espécies como jacarandá, maricá e embaúba. A proposta é contribuir para a recuperação ambiental da área e auxiliar na preservação das nascentes e do ciclo hidrológico do parque. A iniciativa é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Siemens Energy.

Segundo a SMPUMA, o local passou por estudos técnicos antes do início do reflorestamento. De acordo com Renato Augusto Lupianhi, a área possui histórico de presença de córrego e o plantio busca favorecer a recuperação ambiental e hídrica do espaço. Além da recomposição vegetal, a ação também pretende fortalecer a preservação da fauna silvestre na região.