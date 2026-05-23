Alunos da EMEB Florida Mestag participaram de uma ação de restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano Mato Dentro, na região do Espelho d’Água, em Jundiaí. A atividade integrou a programação do “Mês do Meio Ambiente 2026” e reuniu estudantes dos 3º e 4º anos em ações de plantio de árvores nativas e limpeza do entorno da lagoa.
Durante a atividade, foram plantadas cerca de 180 mudas de espécies como jacarandá, maricá e embaúba. A proposta é contribuir para a recuperação ambiental da área e auxiliar na preservação das nascentes e do ciclo hidrológico do parque. A iniciativa é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Siemens Energy.
Segundo a SMPUMA, o local passou por estudos técnicos antes do início do reflorestamento. De acordo com Renato Augusto Lupianhi, a área possui histórico de presença de córrego e o plantio busca favorecer a recuperação ambiental e hídrica do espaço. Além da recomposição vegetal, a ação também pretende fortalecer a preservação da fauna silvestre na região.
O projeto surgiu a partir da observação dos próprios estudantes sobre a redução do volume de água da nascente existente no parque. As alunas Heloá Arruda da Silva Theodoro e Luisa Lavado Arevalo, que participaram da elaboração da proposta em 2025, acompanharam o plantio e destacaram a importância de transformar a ideia em uma ação prática voltada à preservação ambiental.
A diretora da EMEB Florida Mestag, Tânia Vilela, afirmou que a iniciativa nasceu durante atividades pedagógicas relacionadas ao estudo das nascentes e do meio ambiente. Segundo ela, os estudantes buscaram apoio da Siemens Energy para viabilizar o reflorestamento da área. O “Mês do Meio Ambiente 2026” segue até 13 de junho com atividades voltadas à conscientização ambiental e à preservação dos recursos hídricos em Jundiaí.