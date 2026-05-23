23 de maio de 2026
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PRESERVAÇÃO

Alunos participam de reflorestamento em parque de Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Fotógrafos PMJ
O projeto surgiu a partir da observação dos próprios estudantes sobre a redução do volume de água da nascente existente no parque
O projeto surgiu a partir da observação dos próprios estudantes sobre a redução do volume de água da nascente existente no parque

Alunos da EMEB Florida Mestag participaram de uma ação de restauração ecológica no prolongamento do Parque Urbano Mato Dentro, na região do Espelho d’Água, em Jundiaí. A atividade integrou a programação do “Mês do Meio Ambiente 2026” e reuniu estudantes dos 3º e 4º anos em ações de plantio de árvores nativas e limpeza do entorno da lagoa.

Durante a atividade, foram plantadas cerca de 180 mudas de espécies como jacarandá, maricá e embaúba. A proposta é contribuir para a recuperação ambiental da área e auxiliar na preservação das nascentes e do ciclo hidrológico do parque. A iniciativa é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Siemens Energy.

Segundo a SMPUMA, o local passou por estudos técnicos antes do início do reflorestamento. De acordo com Renato Augusto Lupianhi, a área possui histórico de presença de córrego e o plantio busca favorecer a recuperação ambiental e hídrica do espaço. Além da recomposição vegetal, a ação também pretende fortalecer a preservação da fauna silvestre na região.

O projeto surgiu a partir da observação dos próprios estudantes sobre a redução do volume de água da nascente existente no parque. As alunas Heloá Arruda da Silva Theodoro e Luisa Lavado Arevalo, que participaram da elaboração da proposta em 2025, acompanharam o plantio e destacaram a importância de transformar a ideia em uma ação prática voltada à preservação ambiental.

A diretora da EMEB Florida Mestag, Tânia Vilela, afirmou que a iniciativa nasceu durante atividades pedagógicas relacionadas ao estudo das nascentes e do meio ambiente. Segundo ela, os estudantes buscaram apoio da Siemens Energy para viabilizar o reflorestamento da área. O “Mês do Meio Ambiente 2026” segue até 13 de junho com atividades voltadas à conscientização ambiental e à preservação dos recursos hídricos em Jundiaí.

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