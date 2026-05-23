Jundiaí recebe na próxima terça-feira (26) representantes de países da América Latina durante o Movi-Lab Escolar, iniciativa ligada ao projeto “Bem Público Regional T4400 Mobilidade Escolar Segura”, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com apoio do Instituto Tecnológico de Monterrey. A cidade foi selecionada para apresentar ações voltadas à segurança viária e qualificação de espaços públicos no entorno escolar.

Delegações da Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e República Dominicana participarão de visitas técnicas em bairros do município para conhecer intervenções implantadas pela Prefeitura. As ações são desenvolvidas de forma integrada pelas secretarias de Mobilidade e Transporte, Infraestrutura e Serviços Públicos, Educação e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Entre os locais que receberão as visitas estão os bairros Guanabara e Novo Horizonte. Nos dois pontos, serão apresentados projetos voltados à mobilidade escolar segura, acessibilidade, sinalização viária, arborização urbana, áreas destinadas à primeira infância e estratégias de redução de velocidade em vias próximas às escolas.