Jundiaí recebe na próxima terça-feira (26) representantes de países da América Latina durante o Movi-Lab Escolar, iniciativa ligada ao projeto “Bem Público Regional T4400 Mobilidade Escolar Segura”, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com apoio do Instituto Tecnológico de Monterrey. A cidade foi selecionada para apresentar ações voltadas à segurança viária e qualificação de espaços públicos no entorno escolar.
Delegações da Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e República Dominicana participarão de visitas técnicas em bairros do município para conhecer intervenções implantadas pela Prefeitura. As ações são desenvolvidas de forma integrada pelas secretarias de Mobilidade e Transporte, Infraestrutura e Serviços Públicos, Educação e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.
Entre os locais que receberão as visitas estão os bairros Guanabara e Novo Horizonte. Nos dois pontos, serão apresentados projetos voltados à mobilidade escolar segura, acessibilidade, sinalização viária, arborização urbana, áreas destinadas à primeira infância e estratégias de redução de velocidade em vias próximas às escolas.
Segundo a organização, as intervenções executadas em Jundiaí foram escolhidas por serem consideradas modelos com potencial de aplicação em outras cidades latino-americanas. O objetivo é compartilhar experiências ligadas à segurança no deslocamento de crianças e adolescentes e à criação de espaços urbanos mais inclusivos.
O Movi-Lab Escolar integra uma programação realizada entre os dias 25 e 27 de maio, na capital paulista, reunindo especialistas, gestores públicos e organizações ligadas ao tema da mobilidade urbana. Participam também instituições como UNICEF, Fundação FIA, WRI Brasil, Urban95 e Cidade Ativa.