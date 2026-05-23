A Prefeitura de Jundiaí segue executando ações de revitalização e manutenção em espaços públicos da cidade. Nesta semana, equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação (DZC), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), concluíram melhorias na praça localizada na entrada do Jardim Fepasa, na rua do Bom Sucesso.

O local passou por pintura da quadra esportiva, arquibancadas e bancos. Os brinquedos de madeira também receberam manutenção, assim como os equipamentos da academia ao ar livre. Segundo a administração municipal, as intervenções têm como objetivo ampliar as condições de uso dos espaços de lazer e convivência pela população.

As melhorias no bairro foram definidas após visita realizada no fim de abril pelo prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado por técnicos da Prefeitura, moradores e lideranças comunitárias. Durante o encontro, foram apresentadas demandas relacionadas à conservação da praça e dos equipamentos públicos da região.