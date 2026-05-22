De acordo com a Defesa Civil Municipal, a previsão para o final de semana em Jundiaí indica céu nublado, ventos fortes, garoa durante a manhã e tarde, além da possibilidade de chuva mais intensa entre o final da tarde e o início da noite.

O final de semana será de tempo instável em Jundiaí. A passagem de um sistema de baixa pressão pela costa paulista deve aumentar as possibilidades de chuvas em diversas regiões de São Paulo.

A previsão aponta áreas de instabilidade e possibilidade de garoa pela manhã e no período da tarde. O dia será marcado pela sensação de frio. No início da noite deve chover de forma mais intensa. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, as instabilidades podem provocar rajadas de vento entre 60 e 70 km/h nos momentos de maior intensidade da chuva.

Domingo (24)

No domingo o sistema meteorológico responsável pelas instabilidades sobre o Estado de São Paulo começa a se afastar. No entanto, a previsão é de possibilidade de garoa durante o dia. Em alguns momentos, as precipitações podem ocorrer em forma de pancadas de chuva, especialmente entre a madrugada e o período da manhã.

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