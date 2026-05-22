A terceira edição do programa ‘Prefeitura na Área’ realizada neste sábado (23) no Morada das Vinhas contará com vacinação. A ação será realizada das 9h às 15h, na Emeb Professor Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, localizada na rua Uva Isabel, 50.

Estarão disponíveis vacinas do calendário oficial de imunização, conforme indicação de faixa etária e situação vacinal. Entre elas: Hepatite B; Hepatite A;

Pentavalente; VIP; Pneumo 10; Rotavírus; Meningo C; Febre Amarela; Tríplice Viral; Meningo ACWY; Dupla Adulto; HPV (para pessoas de 9 a 19 anos e pessoas em uso de PrEP); DTPa; VSR; Varicela; Tetraviral.

A vacina contra gripe também será aplicada nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A orientação é que a população leve documento com CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação, se tiverem. Para crianças de até 9 anos, a apresentação da carteira de vacinação é obrigatória.