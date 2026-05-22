A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, organiza neste sábado (23) o Festival Time Jundiaí (Festijun) de Mini-Vôlei, voltado a alunos matriculados no programa Escola de Esportes do Time Jundiaí.

O evento ocorrerá das 8h30 às 12h no CECE Antônio de Lima, na Agapeama. A expectativa é que cerca de 130 participantes marquem presença no festival. Meninos e meninas de 8 a 10 anos entrarão em quadra das 8h30 às 10hs. Já os alunos de 11 a 13 anos participarão do evento das 10h às 12h.

Serviço

Festijun de mini-vôlei

Data: 23/05

Horário: 8h30 às 12h

Local: CECE Antônio de Lima - Rua Benedito de Souza Costa, 11, Agapeama

Evento gratuito!