22 de maio de 2026
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COMPETIÇÃO

Festijun: alunos participam de evento de mini-vôlei neste sábado

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Festijun de Mini-Vôlei ocorrerá neste sábado (23), das 8h30 às 12h, no CECE Antônio de Lima
Festijun de Mini-Vôlei ocorrerá neste sábado (23), das 8h30 às 12h, no CECE Antônio de Lima

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, organiza neste sábado (23) o Festival Time Jundiaí (Festijun) de Mini-Vôlei, voltado a alunos matriculados no programa Escola de Esportes do Time Jundiaí.

O evento ocorrerá das 8h30 às 12h no CECE Antônio de Lima, na Agapeama. A expectativa é que cerca de 130 participantes marquem presença no festival. Meninos e meninas de 8 a 10 anos entrarão em quadra das 8h30 às 10hs. Já os alunos de 11 a 13 anos participarão do evento das 10h às 12h.

Serviço

Festijun de mini-vôlei
Data: 23/05
Horário: 8h30 às 12h
Local: CECE Antônio de Lima - Rua Benedito de Souza Costa, 11, Agapeama
Evento gratuito!

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