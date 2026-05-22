22 de maio de 2026
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CDL Jundiaí realiza Workshop sobre comunicação digital e negócios

Por Da redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CDL Jundiaí
O evento é voltado para empresários, comerciantes e profissionais de diversas áreas
O evento é voltado para empresários, comerciantes e profissionais de diversas áreas

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e apoio educacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), promove no dia 10 de junho o workshop ‘Marketing Digital: Canais de Comunicação’. O evento será realizado na sede da CDL, às 8h, e é voltado para empresários, comerciantes e profissionais que desejam melhorar a comunicação digital de seus negócios de forma prática e estratégica.

O encontro propõe uma reflexão importante: marketing digital não é apenas postar mais conteúdo, mas comunicar melhor e criar conexões reais com o cliente. A proposta é mostrar aos participantes como ferramentas simples e já apresentadas no dia a dia das empresas podem trabalhar juntas para fortalecer a presença digital e facilitar o contato com os consumidores.

Durante o workshop os participantes aprenderão como estruturar um perfil profissional no Instagram, criar caminhos mais claros de navegação por meio do Linktree e utilizar o Google Meu Negócio para aumentar a proteção e ser encontrado com mais facilidade nas buscas online.

Entre os temas envolvidos estão: como transformar o Instagram em um canal de relacionamento; estratégias para melhorar a comunicação pelo direct; criação de links organizados e estratégicos; uso do Google Meu Negócio como ferramenta de confiança e visibilidade; e a importância das avaliações e da presença digital integrada.

Um dos diferenciais do encontro será a análise prática das redes sociais dos participantes, com avaliação de perfis, apontar oportunidades de melhoria, identificação de ajustes na comunicação e destaque de estratégias que já funcionam bem para cada negócio.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla (CLICA AQUI).

Serviço

Workshop – ‘Marketing digital: canais de comunicação’
Data: 10/07
Horário: 8h
Local: Sede da CDL – Rua Senador Fonseca, 651, Centro, Jundiaí
Evento Gratuito!

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