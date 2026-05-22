A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e apoio educacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), promove no dia 10 de junho o workshop ‘Marketing Digital: Canais de Comunicação’. O evento será realizado na sede da CDL, às 8h, e é voltado para empresários, comerciantes e profissionais que desejam melhorar a comunicação digital de seus negócios de forma prática e estratégica.

O encontro propõe uma reflexão importante: marketing digital não é apenas postar mais conteúdo, mas comunicar melhor e criar conexões reais com o cliente. A proposta é mostrar aos participantes como ferramentas simples e já apresentadas no dia a dia das empresas podem trabalhar juntas para fortalecer a presença digital e facilitar o contato com os consumidores.

Durante o workshop os participantes aprenderão como estruturar um perfil profissional no Instagram, criar caminhos mais claros de navegação por meio do Linktree e utilizar o Google Meu Negócio para aumentar a proteção e ser encontrado com mais facilidade nas buscas online.