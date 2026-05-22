Entre respostas em formulários, rodas de conversa e muita troca de ideias, a juventude de Jundiaí está mostrando que quer participar da construção da cidade dos próximos anos. Em pouco mais de dois meses, a revisão do Plano Municipal da Juventude (PMJ) já mobilizou 1.585 jovens, que estão ajudando a definir prioridades, propostas e caminhos para as políticas públicas voltadas à população de 15 a 29 anos.

A participação ganhou ainda mais força na última semana com os workshops realizados em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). De forma dinâmica e participativa, cerca de 560 jovens atendidos pela instituição puderam compartilhar experiências, desafios e sugestões sobre temas como educação, oportunidades de emprego, cultura, saúde e lazer.

Com isso, os encontros presenciais da revisão do PMJ já somam 775 participantes, consolidando os workshops como espaços de escuta ativa e construção coletiva. Além das atividades presenciais, o ambiente digital também vem sendo um importante canal de participação. O questionário on-line da revisão do plano já recebeu 810 respostas, mostrando o interesse da nova geração em contribuir diretamente com ideias e propostas para o futuro da cidade.