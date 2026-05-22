Entre respostas em formulários, rodas de conversa e muita troca de ideias, a juventude de Jundiaí está mostrando que quer participar da construção da cidade dos próximos anos. Em pouco mais de dois meses, a revisão do Plano Municipal da Juventude (PMJ) já mobilizou 1.585 jovens, que estão ajudando a definir prioridades, propostas e caminhos para as políticas públicas voltadas à população de 15 a 29 anos.
A participação ganhou ainda mais força na última semana com os workshops realizados em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). De forma dinâmica e participativa, cerca de 560 jovens atendidos pela instituição puderam compartilhar experiências, desafios e sugestões sobre temas como educação, oportunidades de emprego, cultura, saúde e lazer.
Com isso, os encontros presenciais da revisão do PMJ já somam 775 participantes, consolidando os workshops como espaços de escuta ativa e construção coletiva. Além das atividades presenciais, o ambiente digital também vem sendo um importante canal de participação. O questionário on-line da revisão do plano já recebeu 810 respostas, mostrando o interesse da nova geração em contribuir diretamente com ideias e propostas para o futuro da cidade.
“Atingir a marca de mais de 1,5 mil jovens em pouco mais de dois meses mostra que a nossa juventude quer ser protagonista das transformações da cidade. Cada resposta no questionário e cada debate nos workshops são fundamentais para desenharmos um plano que realmente dialogue com as necessidades deles”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.
Todo o material coletado nas oficinas e no formulário on-line será analisado e servirá de base para a construção das metas e diretrizes do novo Plano Municipal da Juventude.
A consulta pública e as oficinas continuam acontecendo. Jovens entre 15 e 29 anos ainda podem participar e deixar sua contribuição para o futuro de Jundiaí por meio do formulário on-line, neste link. Mais informações também podem ser obtidas pelo e-mail juventude@jundiai.sp.gov.br.