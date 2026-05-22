22 de maio de 2026
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NESTE DOMINGO

Autoban faz operação para aferição de radar na Bandeirantes

Por Redação | Motiva Autoban
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação / Motiva Autoban
Os trabalhos serão realizados no quilômetro 061+850 da rodovia dos Bandeirantes no sentido Norte (Interior)
Os trabalhos serão realizados no quilômetro 061+850 da rodovia dos Bandeirantes no sentido Norte (Interior)

A Motiva Autoban irá apoiar a operação de aferição de radar no quilômetro 061+850, sentido Norte (Interior), na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí, neste domingo (24).

A operação ocorrerá a partir das 9h30, com tempo de execução prevista em cerca de uma hora por ponto de aferição, com operação comboio para viabilizar a atividade.

A operação será realizada pelas equipes operacionais da concessionária, empresa ETT – Esteio Tecnologia em Trânsito, em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) e apoio da Polícia Militar Rodoviária.

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