A Motiva Autoban irá apoiar a operação de aferição de radar no quilômetro 061+850, sentido Norte (Interior), na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí, neste domingo (24).

A operação ocorrerá a partir das 9h30, com tempo de execução prevista em cerca de uma hora por ponto de aferição, com operação comboio para viabilizar a atividade.

A operação será realizada pelas equipes operacionais da concessionária, empresa ETT – Esteio Tecnologia em Trânsito, em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) e apoio da Polícia Militar Rodoviária.