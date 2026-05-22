22 de maio de 2026
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TREM INTERCIDADES

TIC Trens dá início às obras do TIC Eixo Norte no trecho Jundiaí

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Intervenções dão sequência aos trabalhos iniciados em março em Vinhedo para implantação do primeiro trem expresso de média velocidade do Brasil
Intervenções dão sequência aos trabalhos iniciados em março em Vinhedo para implantação do primeiro trem expresso de média velocidade do Brasil

A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, iniciou, no começo de maio, as primeiras intervenções em Jundiaí para a implantação do projeto TIC Eixo Norte.

No município, as equipes já estão executando serviços preparatórios essenciais para o avanço das obras, como drenagens e contenções provisórias, mitigando riscos ambientais. A fase inicial também inclui remoção de vegetação.

O TIC Eixo Norte é o primeiro projeto de trem de média velocidade do Brasil, conectando São Paulo a Campinas com uma nova proposta de mobilidade regional sobre trilhos. Já o TIM fará a ligação entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos, retomando o transporte de passageiros sobre trilhos no trecho.

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