A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, iniciou, no começo de maio, as primeiras intervenções em Jundiaí para a implantação do projeto TIC Eixo Norte.

No município, as equipes já estão executando serviços preparatórios essenciais para o avanço das obras, como drenagens e contenções provisórias, mitigando riscos ambientais. A fase inicial também inclui remoção de vegetação.

O TIC Eixo Norte é o primeiro projeto de trem de média velocidade do Brasil, conectando São Paulo a Campinas com uma nova proposta de mobilidade regional sobre trilhos. Já o TIM fará a ligação entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos, retomando o transporte de passageiros sobre trilhos no trecho.