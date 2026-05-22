22 de maio de 2026
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EDUCAÇÃO EM JUNDIAÍ

Inscrições para o Centro de Línguas terminam neste domingo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As inscrições tiveram início no dia 4 de maio e seguem até o próximo dia 24 para cursos gratuitos de francês, espanhol, inglês e italiano
As inscrições tiveram início no dia 4 de maio e seguem até o próximo dia 24 para cursos gratuitos de francês, espanhol, inglês e italiano

Aprender um novo idioma pode abrir portas para o mercado de trabalho, viagens e novas oportunidades culturais. Pensando nisso, o Centro Municipal de Línguas Antonio Houaiss está com mais de 600 vagas abertas para cursos gratuitos de francês, espanhol, inglês e italiano.

As aulas são oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite, nas modalidades presencial e on-line.

As inscrições tiveram início no dia 4 de maio e seguem até o próximo dia 24. A oportunidade é destinada exclusivamente a moradores de Jundiaí que desejam ampliar conhecimentos e investir na qualificação profissional.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio deste link, disponível também no site oficial da prefeitura.

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