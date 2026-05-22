Aprender um novo idioma pode abrir portas para o mercado de trabalho, viagens e novas oportunidades culturais. Pensando nisso, o Centro Municipal de Línguas Antonio Houaiss está com mais de 600 vagas abertas para cursos gratuitos de francês, espanhol, inglês e italiano.

As aulas são oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite, nas modalidades presencial e on-line.

As inscrições tiveram início no dia 4 de maio e seguem até o próximo dia 24. A oportunidade é destinada exclusivamente a moradores de Jundiaí que desejam ampliar conhecimentos e investir na qualificação profissional.