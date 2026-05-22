Até o dia 12 de junho, produtores rurais paulistas que têm rebanhos devem fazer a atualização obrigatória no sistema Gedave, da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. A medida passou a ser obrigatória após a retirada da vacinação contra a Febre Aftosa, em 2023, e vale para produtores de diversas espécies animais. Além dos bovinos, devem ser declarados búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e até bicho-da-seda.
A atualização é considerada uma ferramenta essencial para garantir o controle sanitário dos rebanhos e manter o estado protegido contra doenças que podem gerar prejuízos ao produtor e ao setor agropecuário.
“O produtor precisa entender que essa atualização é fundamental para mantermos a segurança sanitária dos rebanhos no município. Essas informações ajudam o Estado a acompanhar a evolução dos animais, agir rapidamente em casos suspeitos e preservar o status sanitário conquistado por São Paulo”, destaca o diretor do Departamento de Agronegócio de Jundiaí, Sérgio Pompermaier.
A campanha também tem impacto direto na rotina do produtor. Quem não fizer a atualização pode enfrentar bloqueios na movimentação dos animais, ficar impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) e ainda sofrer sanções administrativas.
Outro ponto importante é que, a partir de 2026, os proprietários de bovinos e bubalinos passarão a contribuir com o Fundo de Defesa da Sanidade Animal para a Pecuária (Fundesa-PEC), criado como uma espécie de seguro paulista contra a Febre Aftosa. O valor previsto será de R$ 1,076 por animal declarado.
O fundo servirá para indenizar produtores em casos de necessidade de abate sanitário para contenção da doença, garantindo mais segurança ao setor pecuário paulista.
A declaração pode ser feita de forma online pelo sistema Gedave, neste link, ou presencialmente na unidade da Defesa Agropecuária em Jundiaí, localizada na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 65, marginal Leste, dentro do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas (CEA-IAC).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Departamento de Agronegócio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat): (11) 4589-8581.