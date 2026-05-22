Até o dia 12 de junho, produtores rurais paulistas que têm rebanhos devem fazer a atualização obrigatória no sistema Gedave, da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. A medida passou a ser obrigatória após a retirada da vacinação contra a Febre Aftosa, em 2023, e vale para produtores de diversas espécies animais. Além dos bovinos, devem ser declarados búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e até bicho-da-seda.

A atualização é considerada uma ferramenta essencial para garantir o controle sanitário dos rebanhos e manter o estado protegido contra doenças que podem gerar prejuízos ao produtor e ao setor agropecuário.

“O produtor precisa entender que essa atualização é fundamental para mantermos a segurança sanitária dos rebanhos no município. Essas informações ajudam o Estado a acompanhar a evolução dos animais, agir rapidamente em casos suspeitos e preservar o status sanitário conquistado por São Paulo”, destaca o diretor do Departamento de Agronegócio de Jundiaí, Sérgio Pompermaier.