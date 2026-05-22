Ser uma escola Diamante é o reconhecimento máximo de excelência na educação. Esse selo atesta que a instituição atingiu 100% das metas de desempenho estipuladas pela Secretaria da Educação, destacando-se pela evolução da aprendizagem dos alunos, qualidade de gestão e dedicação do corpo docente.

Com a efetivação da pedagogia da presença, escuta ativa, acolhimento e trabalho conjunto da direção, professores e de alunos, a Escola Estadual Conde do Parnaíba recebeu o selo de “Escola Diamante” graças às notas obtidas Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que avalia o desempenho do ensino fundamental. As notas fazem parte do (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e avaliam a qualidade da educação oferecida.

A diretora Conde de Parnaíba, Verilza Balbino Paiva Silva, está muito satisfeita com a premiação e adianta que, desde que chegou à instituição, em 2025, tem estabelecido novas metodologias de ensino e aproximação com os adolescentes. “Já esperávamos o Ouro, mas receber o Diamante foi inesperado. Este é o resultado do trabalho que temos realizado na escola em parceria com alunos, famílias e professores”.

A Escola Conde do Parnaíba atende hoje 435 alunos do ensino fundamental 2, com aulas das 8h às 17h. A grade conta com disciplinas de robótica, eletivas (onde os alunos escolhem o tema que querem estudar), práticas experimentais, programação e tutoriais teóricos. “Três vezes na semana temos a tutoria individual, até eu como diretora sou tutora de alguns alunos. Nessa tutoria é trabalhada a parte pedagógica e os resultados”, explica a diretora.

Um dos projetos de aproximação entre escola e alunos é realizado pelo professor de matemática, Bruno Carmo de Sá. “No ano passado fiz um trabalho de recompensa e deu certo; neste ano criei um álbum de figurinhas. Cada aluno que completa as atividades e tarefas ganha uma figurinha, e o álbum completo irá somar pontos na média. Eles são competitivos e assim, assimilam melhor suas responsabilidades para o aprender, sem a pressão pedagógica, principalmente da matemática”.