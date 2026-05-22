As temperaturas começam a cair e, com elas, Jundiaí coloca em operação uma estrutura reforçada de atendimento voltada às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A partir de 1º de junho, entra em funcionamento a Operação Noites Frias 2026, com ampliação das vagas de acolhimento, reforço das equipes de abordagem e atendimento ininterrupto nos abrigos durante o período mais frio do ano.

“A Operação é um trabalho de organização e reforço da rede de atendimento do município durante o período de inverno, mas é importante destacar que o trabalho da Assistência Social não para, nossas equipes de abordagem e serviços da rede funcionam de forma contínua e mesmo durante períodos de frio intenso durante o ano, a recusa ao acolhimento por parte de pessoas em situação de rua continua sendo um dos grandes desafios enfrentados pela rede”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.

Neste ano os abrigos funcionarão de forma contínua entre os dias 1º de junho e 31 de agosto, independentemente da temperatura registrada. Até então, o protocolo segue sendo ativado sempre que os termômetros atingirem 13°C ou menos, com a oferta de cobertores, manta térmica, toucas, meias, luvas e água distribuídos durante as abordagens. A medida busca garantir a organização da rede de atendimento e ampliar a capacidade de resposta durante o inverno, período em que a procura pelos serviços tende a aumentar.