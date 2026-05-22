As temperaturas começam a cair e, com elas, Jundiaí coloca em operação uma estrutura reforçada de atendimento voltada às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A partir de 1º de junho, entra em funcionamento a Operação Noites Frias 2026, com ampliação das vagas de acolhimento, reforço das equipes de abordagem e atendimento ininterrupto nos abrigos durante o período mais frio do ano.
“A Operação é um trabalho de organização e reforço da rede de atendimento do município durante o período de inverno, mas é importante destacar que o trabalho da Assistência Social não para, nossas equipes de abordagem e serviços da rede funcionam de forma contínua e mesmo durante períodos de frio intenso durante o ano, a recusa ao acolhimento por parte de pessoas em situação de rua continua sendo um dos grandes desafios enfrentados pela rede”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.
Neste ano os abrigos funcionarão de forma contínua entre os dias 1º de junho e 31 de agosto, independentemente da temperatura registrada. Até então, o protocolo segue sendo ativado sempre que os termômetros atingirem 13°C ou menos, com a oferta de cobertores, manta térmica, toucas, meias, luvas e água distribuídos durante as abordagens. A medida busca garantir a organização da rede de atendimento e ampliar a capacidade de resposta durante o inverno, período em que a procura pelos serviços tende a aumentar.
Neste ano, a rede municipal ampliou o número de vagas de acolhimento para 205, distribuídas entre Centro Pop (68), Casa de Passagem (47) e abrigos parceiros (90). Além das vagas, a estrutura inclui banho, roupas, alimentação, acolhimento e encaminhamentos para serviços da rede de proteção social.
O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), responsável pelas ações nas ruas, também foi ampliado e segue atuando 24 horas por dia com 4 equipes. Os atendimentos são realizados todos os meses do ano pelas equipes do Seas. Em média, são feitas 1.399 abordagens mensais.
Noites Frias 2025
Na edição de 2025 da Operação Noites Frias, a estrutura de acolhimento contou com 186 vagas, foram realizadas 7.013 abordagens sociais e 5.049 acolhimentos efetivados durante os 81 dias da ação.
Operação Integrada
Além da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a operação conta com atuação integrada da Guarda Municipal de Jundiaí, que auxilia nas rondas e aciona as equipes sociais sempre que necessário e em situações emergenciais, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.
Como acionar o serviço
A população pode comunicar casos de pessoas em situação de rua pelo WhatsApp do Seas: (11) 98531-0146. O canal funciona 24 horas para que as equipes realizem a abordagem e ofereçam encaminhamento à rede de atendimento disponível no município.