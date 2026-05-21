O Sesc Jundiaí realiza neste sábado (23) e domingo (24), das 11h às 17h30, uma edição especial do projeto ‘Vem Pra Feira’, com foco na Afroecologia. O evento, produzido em parceria com o Instituto Cultura Afro Mix (ICAM), ocupa o Espaço Expositivo da unidade com entrada gratuita, reunindo produtoras e marcas representativas da região e de acampamentos e assentamentos do estado.
Além da comercialização de itens que vão de alimentos agroecológicos frescos a cosméticos naturais, artesanato e vestuário, a feira promove o fortalecimento do empreendedorismo negro e redes locais de economia solidária.
O final de semana também conta com programação especial na Área de Convivência. Dois bate-papos na Área de Convivência abrem espaço para a troca de ideias, sempre às 15h. No sábado (23), o encontro ‘Roças, quintais e terreiros: cultura alimentar afrobrasileira’ recebe Marcelo Reis e Tainá Dorea, com mediação de Ilcéi Mirian, para discutir os saberes das comunidades tradicionais.
No domingo (24), o debate ‘Entre guardiões e produtores: o caminho das sementes crioulas’ reúne Jefferson Rodrigues e Silvia Marcelino, também mediado por Ilcéi Mirian, abordando a preservação da agrobiodiversidade e a resistência no campo.
Em teatro, o destaque do sábado, às 19h, é o ‘Projeto Clarice’, encenado pelo Grupo Garagem 21. Com adaptação e direção de Cesar Ribeiro, a peça leva ao palco cinco contos de Clarice Lispector: "Via Crucis", "Menino a Bico de Pena", "A Legião Estrangeira", "Amor" e "O Ovo e a Galinha", investigando as relações de alteridade e os laços familiares através de um elenco composto por Clara Carvalho, Magali Biff, Mariana Muniz e Vera Zimmermann.
Para as crianças, a atração do domingo (24), às 16h, é o espetáculo gratuito ‘A Concha’, apresentado pela Companhia do Polvo. A história acompanha a jornada de superação e pertencimento da personagem Tamikuã após a morte de sua avó. A encenação, dirigida por Mark Bromilow, utiliza técnicas de manipulação de bonecos, projeções e música original de Michel Robidoux para abordar a valorização das tradições transmitidas entre gerações.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Feira - Vem Pra Feira - Especial Afroecologia
Data: 23/05 e 24/05
Horário: 11h às 17h3
Local: Espaço Expositivo
Bate-papos: 15h
Local: Área de Convivência
Classificação: Livre
Evento Gratuito!
Espetáculo - Projeto Clarice, com Grupo Garagem 21
Data: 23/5
Horário: 19h
Local: Teatro
Classificação: 12 anos
Evento pago - ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Espetáculo infantil - A Concha, Com Companhia do Polvo
Data: 24/5
Horário: 16h
Local: Teatro
Evento pago - ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Grátis para crianças até 12 anos