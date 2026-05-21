O Sesc Jundiaí realiza neste sábado (23) e domingo (24), das 11h às 17h30, uma edição especial do projeto ‘Vem Pra Feira’, com foco na Afroecologia. O evento, produzido em parceria com o Instituto Cultura Afro Mix (ICAM), ocupa o Espaço Expositivo da unidade com entrada gratuita, reunindo produtoras e marcas representativas da região e de acampamentos e assentamentos do estado.

Além da comercialização de itens que vão de alimentos agroecológicos frescos a cosméticos naturais, artesanato e vestuário, a feira promove o fortalecimento do empreendedorismo negro e redes locais de economia solidária.

O final de semana também conta com programação especial na Área de Convivência. Dois bate-papos na Área de Convivência abrem espaço para a troca de ideias, sempre às 15h. No sábado (23), o encontro ‘Roças, quintais e terreiros: cultura alimentar afrobrasileira’ recebe Marcelo Reis e Tainá Dorea, com mediação de Ilcéi Mirian, para discutir os saberes das comunidades tradicionais.