O Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) realiza, em Jundiaí, a Campanha de Cadastro de Potenciais Doadores de Medula Óssea. A ação será realizada na sede do Grendacc, localizada à rua Olívio Boa, 99, no Parque da Represa, das 9h ás 14h. A iniciativa é promovida pelo Grupo Medula Óssea Jundiaí e conta com apoio da Unicamp, Hemocentro da Unicamp, do Instituto Böllhoff de Medula e do próprio Grendacc.
Para se cadastrar como possível doador é preciso ter entre 18 e 35 anos e apresentar um documento de identificação com foto. O interessado preenche uma ficha é encaminhado para a coleta de 8ml de sangue. O material coletado é enviado pelo Hemocentro para os testes de compatibilidade e cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).
A coordenadora do Grupo Medula Jundiaí, Nadia Maria Rozon, ressalta o simbolismo da campanha no espaço do Grendacc: “A instituição é referência no cuidado e tratamento de crianças e adolescentes com câncer e doenças graves. A ação conscientiza a população sobre como um simples cadastro pode aumentar as chances de cura para pacientes que aguardam um transplante de medula óssea”, destaca.
A médica oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim, destaca que a campanha é uma oportunidade de transformar vidas. “Esse é um gesto simples, mas que pode representar a única chance de cura para muitos pacientes com doenças hematológicas graves, como leucemias e aplasia de medula óssea”, reforça.
Vozes das ruas
Assim como na edição de 2025, a campanha do próximo sábado (23) contará novamente com a parceria do Projeto Vozes das Ruas, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Os alunos estarão no estacionamento do Grendacc com a oferta de serviços como aferição de pressão arterial, medidas antropométricas, checagem de glicemia e orientação e aconselhamento em saúde.
Serviço
Campanha de Cadastro para Potenciais Doadores de Medula Óssea e Projeto
Vozes das Ruas
Data: 23/05
Horário: das 9h às 14h
Local: Grendacc - rua Olívio Boa, 99 - Parque da Represa, Jundiaí