O Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) realiza, em Jundiaí, a Campanha de Cadastro de Potenciais Doadores de Medula Óssea. A ação será realizada na sede do Grendacc, localizada à rua Olívio Boa, 99, no Parque da Represa, das 9h ás 14h. A iniciativa é promovida pelo Grupo Medula Óssea Jundiaí e conta com apoio da Unicamp, Hemocentro da Unicamp, do Instituto Böllhoff de Medula e do próprio Grendacc.

Para se cadastrar como possível doador é preciso ter entre 18 e 35 anos e apresentar um documento de identificação com foto. O interessado preenche uma ficha é encaminhado para a coleta de 8ml de sangue. O material coletado é enviado pelo Hemocentro para os testes de compatibilidade e cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A coordenadora do Grupo Medula Jundiaí, Nadia Maria Rozon, ressalta o simbolismo da campanha no espaço do Grendacc: “A instituição é referência no cuidado e tratamento de crianças e adolescentes com câncer e doenças graves. A ação conscientiza a população sobre como um simples cadastro pode aumentar as chances de cura para pacientes que aguardam um transplante de medula óssea”, destaca.