O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) está com inscrições abertas para palestrantes voluntários interessados em participar da Feira do Empreendedor 2026. O evento que acontece no São Paulo Expo, em São Paulo, de 19 a 22 de outubro, é considerado um dos maiores na área de empreendedorismo do país.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 2 de julho, exclusivamente, por meio do formulário online disponível no endereço digital ‘Feira do Empreendedor – Seja um Palestrante’.
Promovida pelo Sebrae-SP, a Feira chega à sua 15ª edição com foco no fomento ao empreendedorismo, estímulo da geração de negócios, ampliação de conexões e disseminação de conhecimento para empreendedores de diferentes segmentos.
As palestras serão realizadas presencialmente, em datas e horários a serem definidos pela organização do evento. Os conteúdos poderão ser transmitidos ao vivo, gravados e disponibilizados em plataformas digitais e redes sociais do Sebrae-SP para fins institucionais, educacionais e de divulgação.
Processo seletivo de palestrantes
O processo seletivo contará com etapas de habilitação, avaliação das propostas e divulgação dos resultados. A seleção seguirá critérios previstos no edital e o resultado será divulgado em agosto no site da Feira do Empreendedor.
Feira 2026
Em 2025, a Feira do Empreendedor recebeu mais de 100 mil visitantes e movimentou R$ 59,5 milhões em negócios. Ao todo, o evento reuniu 962 expositores, 21 patrocinadores, 370 painéis, palestras, oficinas e talk shows, além de mais de 185 horas de conteúdo.
Neste ano, a Feira do Empreendedor 2026 será dividida em seis eixos temáticos: Comece seu Negócio; Melhore sua Gestão; Amplie seu Negócio; Comportamento Empreendedor; ESG – Impacto Social e Ambiental; e Cidade Empreendedora. A expectativa é superar os números de 2025 e alcançar ainda mais pessoas.
Outras informações podem ser obtidas por meio do edital completo, disponível em Feira do Empreendedor – Seja um Palestrante.