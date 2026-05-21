O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) está com inscrições abertas para palestrantes voluntários interessados em participar da Feira do Empreendedor 2026. O evento que acontece no São Paulo Expo, em São Paulo, de 19 a 22 de outubro, é considerado um dos maiores na área de empreendedorismo do país.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 2 de julho, exclusivamente, por meio do formulário online disponível no endereço digital ‘Feira do Empreendedor – Seja um Palestrante’.

Promovida pelo Sebrae-SP, a Feira chega à sua 15ª edição com foco no fomento ao empreendedorismo, estímulo da geração de negócios, ampliação de conexões e disseminação de conhecimento para empreendedores de diferentes segmentos.