A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, avança em intervenções viárias para destravar pontos críticos da cidade e melhorar a mobilidade dos cidadãos. Os focos são a segurança no deslocamento de veículos e de pedestres e a redução do tempo que se leva para ir de um local ao outro. Recentemente, a Administração criou a campanha ‘O futuro pede passagem’, que apresenta como a cidade tem enfrentado os desafios do crescimento com investimentos estratégicos, articulação regional e soluções voltadas à qualidade de vida da população.
A mobilidade urbana vem sendo estruturada com base em planejamento, integração e visão de longo prazo. A campanha, desenvolvida de forma integrada entre a Secretaria de Mobilidade e Transporte e a Secretaria de Comunicação, reforça a mensagem ‘Jundiaí se transforma e você vem com a gente’, conectando projetos em andamento e entregas previstas que impactam diretamente o dia a dia de quem vive, trabalha e empreende no município.
As melhorias viárias vêm ocorrendo em regiões com maior fluxo e histórico de congestionamentos. As intervenções incluem requalificação de cruzamentos, ajustes viários e obras que reduzem gargalos, ampliando a segurança e a organização do tráfego, dentro das ações do programa Move Aí.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, este é um momento de reordenamento necessário. “Ninguém é contra o progresso, mas ele precisa ser feito do jeito certo. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para corrigir gargalos históricos. Nosso objetivo é entregar uma infraestrutura viária onde a sinalização funcione, o transporte seja pontual e o cidadão se sinta seguro ao circular por Jundiaí”, disse.
Intervenções
– Avenida Armando Giassetti – A Secretaria, por meio do Departamento de Engenharia de Mobilidade, realizou uma importante intervenção na avenida Armando Giassetti: melhoria da sinalização, retirada de uma restrição de circulação em uma das faixas e readequação geométrica de rotatórias, aumentando a capacidade de circulação da via. O trecho contemplado, com aproximadamente 600 metros de extensão, apresentava tempos de travessia de até sete minutos para os ônibus do transporte coletivo. Com as alterações implantadas, esse tempo caiu para dois minutos em condições normais de fluxo.
– Avenida Dr. Odil Campos Saes com a Rua das Pitangueiras – O cruzamento da avenida Dr. Odil Campos Saes com a rua das Pitangueiras ganhou uma nova configuração e o resultado da mudança foi mais segurança viária e fluidez do tráfego na região, por conta da redução dos conflitos veiculares e do tempo de espera nos semáforos.
Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula Silva de Almeida, a Pasta também fez estudos viários e constatou a necessidade de entregar, com apoio das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, um novo trevo de acesso com conjunto semafórico da rua Catânia para a rua Messina, no Jardim Bonfiglioli. “Naquela região, há uma alta demanda de cruzamentos, que geram dificuldades tanto na travessia de pedestres quanto na conversão veicular a partir da rua Catânia em direção à Messina, no sentido da avenida 9 de Julho”, disse.