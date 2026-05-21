A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, avança em intervenções viárias para destravar pontos críticos da cidade e melhorar a mobilidade dos cidadãos. Os focos são a segurança no deslocamento de veículos e de pedestres e a redução do tempo que se leva para ir de um local ao outro. Recentemente, a Administração criou a campanha ‘O futuro pede passagem’, que apresenta como a cidade tem enfrentado os desafios do crescimento com investimentos estratégicos, articulação regional e soluções voltadas à qualidade de vida da população.

A mobilidade urbana vem sendo estruturada com base em planejamento, integração e visão de longo prazo. A campanha, desenvolvida de forma integrada entre a Secretaria de Mobilidade e Transporte e a Secretaria de Comunicação, reforça a mensagem ‘Jundiaí se transforma e você vem com a gente’, conectando projetos em andamento e entregas previstas que impactam diretamente o dia a dia de quem vive, trabalha e empreende no município.

As melhorias viárias vêm ocorrendo em regiões com maior fluxo e histórico de congestionamentos. As intervenções incluem requalificação de cruzamentos, ajustes viários e obras que reduzem gargalos, ampliando a segurança e a organização do tráfego, dentro das ações do programa Move Aí.