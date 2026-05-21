21 de maio de 2026
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CORREÇÃO ESTRUTURAL

Prefeitura faz obras emergenciais na Emeb Joaquim Candelário

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entre os problemas constatados estão infiltrações, falhas no sistema de drenagem interna e impermeabilização inadequada de paredes
Entre os problemas constatados estão infiltrações, falhas no sistema de drenagem interna e impermeabilização inadequada de paredes

A Emeb Joaquim Candelário de Freitas, na Cidade Luiza, entregue em 2021, apresentou neste ano uma série de irregularidades estruturais identificadas pela Prefeitura de Jundiaí. Entre os problemas constatados estão infiltrações, falhas no sistema de drenagem interna, impermeabilização inadequada de paredes, além de problemas também no telhado, rufos, calhas e outros pontos da estrutura da unidade escolar.

Após avaliações técnicas e levantamento das condições do prédio, a prefeitura notificou as empresas responsáveis pela execução da obra e adotou as medidas administrativas cabíveis para apuração das responsabilidades.

Paralelamente, diante da necessidade de ação imediata para garantir a segurança dos alunos, servidores e da comunidade escolar, a prefeitura realizou reparos emergenciais e deu início a intervenções para evitar o agravamento dos danos, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Entre os serviços já executados estão a implantação de dreno lateral para melhoria do escoamento da água, aplicação de piso em superfície impermeabilizante com instalação de ralo, pintura interna e impermeabilização das paredes internas, que anteriormente estavam sem proteção adequada e em contato direto com áreas de terra. As próximas etapas das intervenções incluem a execução de uma linha auxiliar de drenagem e a revisão completa do telhado da unidade escolar.

Para assegurar a continuidade das melhorias e a recuperação adequada da estrutura da escola, a Secretaria Municipal de Educação (SME) contratou, em caráter emergencial, uma empresa especializada para a execução dos serviços. A empresa foi selecionada por apresentar capacidade técnica comprovada, experiência na execução de serviços similares e disponibilidade imediata para o início das obras.

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