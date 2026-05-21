O termômetro começa a cair e o jundiaiense já sabe: é hora de tirar o casaco do armário e se preparar para a temporada mais saborosa do ano. Às vésperas do início oficial das Festas Juninas de 2026, o comércio local já sente o impacto positivo no bolso e, mesmo com o aumento de preço em alguns produtos, em especial, vinhos, gengibre e o milho, esperam aumento de pelo menos 40% nas vendas.

A proprietária de uma banca de hortifruti, Raquel Monteiro, diz que o período junino e as baixas temperaturas garantem um incremento de 40% nas vendas de produtos específicos, mas reforça que houve sim aumento no preço das mercadorias e isso pode ter sido impulsionado pelo preço do diesel, que encarece o frete, já que muitos produtos vêm de longe, como o pinhão e a uva chilena. “Esta qualidade de fruta chega aqui custando 300% a mais do que o valor que saiu do seu país de origem.”

Mesmo com a alta dos preços, alguns alimentos, como milho verde, gengibre e pinhão viram os novos protagonistas, registrando um aumento expressivo na procura. "Sentimos a redução no consumo de algumas frutas, como laranja e melancia, mas, por outro lado, aumenta a venda de legumes, batata-doce, abóbora, pinhão e frutas da época como o caqui", afirma a comerciante.

O queridinho