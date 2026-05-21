O termômetro começa a cair e o jundiaiense já sabe: é hora de tirar o casaco do armário e se preparar para a temporada mais saborosa do ano. Às vésperas do início oficial das Festas Juninas de 2026, o comércio local já sente o impacto positivo no bolso e, mesmo com o aumento de preço em alguns produtos, em especial, vinhos, gengibre e o milho, esperam aumento de pelo menos 40% nas vendas.
A proprietária de uma banca de hortifruti, Raquel Monteiro, diz que o período junino e as baixas temperaturas garantem um incremento de 40% nas vendas de produtos específicos, mas reforça que houve sim aumento no preço das mercadorias e isso pode ter sido impulsionado pelo preço do diesel, que encarece o frete, já que muitos produtos vêm de longe, como o pinhão e a uva chilena. “Esta qualidade de fruta chega aqui custando 300% a mais do que o valor que saiu do seu país de origem.”
Mesmo com a alta dos preços, alguns alimentos, como milho verde, gengibre e pinhão viram os novos protagonistas, registrando um aumento expressivo na procura. "Sentimos a redução no consumo de algumas frutas, como laranja e melancia, mas, por outro lado, aumenta a venda de legumes, batata-doce, abóbora, pinhão e frutas da época como o caqui", afirma a comerciante.
O queridinho
Entre os alimentos mais vendidos nas épocas juninas,o milho verde ganha destaque especial. Bom para os produtores que já sabem que apesar de muito trabalho, o lucro é garantido. O agricultor Carlos Bigaton produz milho verde e mandioca no Distrito Industrial e espera o aumento de 25% nas vendas de agora até o começo de agosto, mesmo com a alta de 25% dos valores.
O produtor rural, Carlos Bigaton produz milho verde e mandioca e mesmo com a alta nos preços espera o aumento das vendas.
"A expectativa de vendas da mandioca é de 200 a 300 caixas, e de milho verde, 300 caixas nesta temporada. Já estamos recebendo maior número de clientes em busca destes alimentos", afirma Bigaton, que produz na sua propriedade cerca de quase 2 hectares.
Segundo ele, a mandioca permaneceu no valor de R$ 4, o quilo. A caixa com 30 kg passou de R$ 50 para R$ 60. O milho estava sendo vendido a R$ 12 a dúzia e passou para R$ 15. A caixa com 50 espigas era R$ 55 e aumentou para R$ 60.
"O saco com 50 quilos de adubo para o milho está custando R$ 400. Estamos assustados com o preço dos insumos para a produção, que foram afetados também pela Guerra do Golfo. A previsão é que no próximo verão os preços subam ainda mais, se os conflitos se estenderem ainda mais".