A Linha 7-Rubi recebe, neste domingo (10), intervenções de melhorias de infraestrutura que integram cronograma de modernização vinculado ao projeto TIC Eixo Norte. A linha também terá uma operação especial no fim de semana em razão da Virada Cultural de São Paulo 2026.
Alteração na circulação para modernização
A partir da meia noite de domingo (24), até o fim da operação comercial, a linha terá alterações operacionais no trecho entre Perus e Caieiras para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede aérea.
Nestas estações, o embarque e desembarque ocorrerão pela mesma plataforma nos dois sentidos. Os intervalos médios serão de 10 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí. Além disso, no sentido Jundiaí, alguns trens terão como destino final a estação Vila Aurora, sendo necessário aguardar o próximo trem para seguir viagem.
Na segunda-feira (25), a operação funcionará normalmente, das 4h à meia-noite.
Operação especial durante a virada cultural 2026
A estação Palmeiras-Barra Funda funcionará 24 horas para o embarque e desembarque de passageiros, durante a madrugada de sábado (23) para domingo (24).
As demais estações da Linha 7-Rubi permanecerão abertas apenas para desembarque. O embarque de passageiros durante a madrugada ocorrerá exclusivamente na estação Palmeiras-Barra Funda.
Durante todo o evento, a concessionária disponibilizará trens de prontidão na estação Palmeiras-Barra Funda para atender aos passageiros, em caso de aumento na demanda.
Em caso de dúvidas, os passageiros podem consultar os canais oficiais da concessionária: site (www.tictrens.com.br), WhatsApp (11) 91976-2794 e Central de atendimento 0800 007 0670.