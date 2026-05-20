21 de maio de 2026
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PARA AVANÇO DO TIC

Linha 7-Rubi tem manutenção de infraestrutura neste domingo (24)

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
linha também terá uma operação especial no fim de semana em razão da Virada Cultural de SP 2026
linha também terá uma operação especial no fim de semana em razão da Virada Cultural de SP 2026

A Linha 7-Rubi recebe, neste domingo (10), intervenções de melhorias de infraestrutura que integram cronograma de modernização vinculado ao projeto TIC Eixo Norte. A linha também terá uma operação especial no fim de semana em razão da Virada Cultural de São Paulo 2026.

Alteração na circulação para modernização 

A partir da meia noite de domingo (24), até o fim da operação comercial, a linha terá alterações operacionais no trecho entre Perus e Caieiras para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede aérea.

Nestas estações, o embarque e desembarque ocorrerão pela mesma plataforma nos dois sentidos. Os intervalos médios serão de 10 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí. Além disso, no sentido Jundiaí, alguns trens terão como destino final a estação Vila Aurora, sendo necessário aguardar o próximo trem para seguir viagem.

Na segunda-feira (25), a operação funcionará normalmente, das 4h à meia-noite.

Operação especial durante a virada cultural 2026

A estação Palmeiras-Barra Funda funcionará 24 horas para o embarque e desembarque de passageiros, durante a madrugada de sábado (23) para domingo (24).

As demais estações da Linha 7-Rubi permanecerão abertas apenas para desembarque. O embarque de passageiros durante a madrugada ocorrerá exclusivamente na estação Palmeiras-Barra Funda.

Durante todo o evento, a concessionária disponibilizará trens de prontidão na estação Palmeiras-Barra Funda para atender aos passageiros, em caso de aumento na demanda.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem consultar os canais oficiais da concessionária: site (www.tictrens.com.br), WhatsApp (11) 91976-2794 e Central de atendimento 0800 007 0670.

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