A Linha 7-Rubi recebe, neste domingo (10), intervenções de melhorias de infraestrutura que integram cronograma de modernização vinculado ao projeto TIC Eixo Norte. A linha também terá uma operação especial no fim de semana em razão da Virada Cultural de São Paulo 2026.

Alteração na circulação para modernização

A partir da meia noite de domingo (24), até o fim da operação comercial, a linha terá alterações operacionais no trecho entre Perus e Caieiras para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede aérea.

Nestas estações, o embarque e desembarque ocorrerão pela mesma plataforma nos dois sentidos. Os intervalos médios serão de 10 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e de 30 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí. Além disso, no sentido Jundiaí, alguns trens terão como destino final a estação Vila Aurora, sendo necessário aguardar o próximo trem para seguir viagem.