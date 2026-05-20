Os investimentos em saneamento realizados pelo Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí contribuíram para que o município conquistasse a 2ª posição entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida no Índice de Progresso Social (IPS Brasil).
No levantamento, o indicador “Água e Saneamento” recebeu destaque no eixo “Necessidades Humanas Básicas”, um dos pilares avaliados pelo IPS. O resultado reforça a importância dos investimentos em saneamento para o desenvolvimento urbano, a preservação ambiental e a construção de uma cidade mais preparada para o futuro.
Mesmo com o crescimento constante de Jundiaí, a Dae segue investindo na ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, buscando garantir segurança hídrica, eficiência operacional e qualidade nos serviços prestados à população. Entre as ações desenvolvidas estão obras de extensão de redes de água e esgoto, implantação de novas adutoras, melhorias operacionais e expansão da infraestrutura em diferentes regiões da cidade.
Para o diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão, o reconhecimento obtido por Jundiaí mostra que investir em saneamento é investir diretamente nas pessoas.
“O saneamento impacta diretamente a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Esse reconhecimento reforça a importância de seguir investindo de forma responsável e planejada, acompanhando o crescimento da cidade e garantindo que Jundiaí continue avançando com desenvolvimento, sustentabilidade e qualidade de vida”, afirma.
A atuação da Dae também vai além da operação dos sistemas de água e esgoto. A empresa é responsável pela gestão do Parque da Cidade e do Mundo das Crianças, espaços construídos no entorno da represa de abastecimento do município. Juntos, os parques somam mais de 1 milhão de metros quadrados voltados à preservação ambiental, lazer e educação ambiental.
IPS Brasil
Publicado anualmente pelo IPS Brasil, o ranking avalia a qualidade de vida nos municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais obtidos de fontes públicas. Além do destaque em água e saneamento, Jundiaí também apresentou resultados positivos em áreas como meio ambiente, acesso à informação e educação, fatores que contribuíram para posicionar a cidade entre as melhores do país.