Os investimentos em saneamento realizados pelo Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí contribuíram para que o município conquistasse a 2ª posição entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida no Índice de Progresso Social (IPS Brasil).

No levantamento, o indicador “Água e Saneamento” recebeu destaque no eixo “Necessidades Humanas Básicas”, um dos pilares avaliados pelo IPS. O resultado reforça a importância dos investimentos em saneamento para o desenvolvimento urbano, a preservação ambiental e a construção de uma cidade mais preparada para o futuro.

Mesmo com o crescimento constante de Jundiaí, a Dae segue investindo na ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, buscando garantir segurança hídrica, eficiência operacional e qualidade nos serviços prestados à população. Entre as ações desenvolvidas estão obras de extensão de redes de água e esgoto, implantação de novas adutoras, melhorias operacionais e expansão da infraestrutura em diferentes regiões da cidade.