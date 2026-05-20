Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) mostram que o Brasil alcançou 20,3 doadores efetivos por milhão de população em 2025, superando os 19,2 registrados em 2024. O crescimento, embora positivo, ainda é considerado insuficiente diante das metas projetadas pela entidade, que prevê atingir 22,4 doadores por milhão em 2026 e chegar a 30 até 2028.
O principal desafio continua sendo a recusa familiar. Somente em 2025, foram registradas 4.200 negativas de famílias à doação de órgãos no Brasil, mantendo o índice de recusa em 45%. Na prática, isso significa que quase metade das oportunidades de doação são interrompidas no momento da autorização familiar.
Em Jundiaí, a situação não é diferente da registada no Brasil. Dados do Hospital São Vicente revelam que foram realizadas 5 captações de órgãos em 2024, com 10 negativas por parte das famílias. Já em 2025, foram registrados 6 doadores e 14 recusas familiares. Entre os principais motivos que fizeram os números aumentar negativamente em apenas um ano estão a não manifestação do paciente como doador em vida, receio de demora na liberação do corpo e motivos religiosos.
Para a enfermeira líder da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Raíssa Gabriela Fileli, a conversa sobre doação de órgãos precisa acontecer antes de emergências e lutos. “Muitas famílias acabam recusando por medo, desinformação ou porque nunca conversaram sobre o assunto dentro de casa. Quando a vontade do potencial doador é conhecida e compartilhada com a família, a decisão tende a ser mais segura e consciente”, destaca.
Baixa de transplantes com doadores vivos
Além da alta taxa de negativa familiar, outro ponto observado pela ABTO é a redução dos transplantes com doador vivo. Em 2025, os transplantes renais com doador vivo caíram 7,2%, enquanto os hepáticos tiveram redução de 9,6%. Alguns procedimentos ainda não conseguiram retomar os números anteriores à pandemia, como os transplantes pulmonares, pancreáticos e cardíacos.
Conscientizar a população é essencial para mudar esse cenário. “Uma única pessoa doadora pode salvar várias vidas. A doação de órgãos é um ato de solidariedade que transforma histórias e oferece uma nova chance para pacientes que aguardam, muitas vezes por anos, na fila de transplante”, afirma Raíssa.
A profissional reforça ainda que ser doador não exige documentos específicos no Brasil. O mais importante é comunicar o desejo à família. “A autorização para a doação sempre parte dos familiares. Por isso, falar sobre o tema é tão importante. Quando existe esse diálogo, a família consegue respeitar a vontade do ente querido mesmo em um momento tão difícil”, completa a enfermeira.