Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) mostram que o Brasil alcançou 20,3 doadores efetivos por milhão de população em 2025, superando os 19,2 registrados em 2024. O crescimento, embora positivo, ainda é considerado insuficiente diante das metas projetadas pela entidade, que prevê atingir 22,4 doadores por milhão em 2026 e chegar a 30 até 2028.

O principal desafio continua sendo a recusa familiar. Somente em 2025, foram registradas 4.200 negativas de famílias à doação de órgãos no Brasil, mantendo o índice de recusa em 45%. Na prática, isso significa que quase metade das oportunidades de doação são interrompidas no momento da autorização familiar.



Em Jundiaí, a situação não é diferente da registada no Brasil. Dados do Hospital São Vicente revelam que foram realizadas 5 captações de órgãos em 2024, com 10 negativas por parte das famílias. Já em 2025, foram registrados 6 doadores e 14 recusas familiares. Entre os principais motivos que fizeram os números aumentar negativamente em apenas um ano estão a não manifestação do paciente como doador em vida, receio de demora na liberação do corpo e motivos religiosos.

Para a enfermeira líder da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Raíssa Gabriela Fileli, a conversa sobre doação de órgãos precisa acontecer antes de emergências e lutos. “Muitas famílias acabam recusando por medo, desinformação ou porque nunca conversaram sobre o assunto dentro de casa. Quando a vontade do potencial doador é conhecida e compartilhada com a família, a decisão tende a ser mais segura e consciente”, destaca.

Baixa de transplantes com doadores vivos