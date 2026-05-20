Representantes da Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a Comgás, participaram de uma visita técnica à fábrica da Scania e à Ecourbis Ambiental. A iniciativa visa a busca de soluções inovadoras e sustentáveis para a transformação dos serviços públicos prestados no município.

A visita focou no conhecimento in loco de tecnologias e práticas que já estão revolucionando áreas como mobilidade, gestão ambiental e eficiência operacional. Os representantes acompanharam apresentações técnicas, visitaram estruturas operacionais e debateram soluções ligadas ao uso de energias mais limpas, modernização de frotas e inovação aplicada aos serviços urbanos.

A proposta é ampliar o repertório técnico das equipes e avaliar iniciativas que possam ser incorporadas à realidade do município, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, a inovação nos serviços públicos e a qualidade de vida da população.