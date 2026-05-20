A queda na temperatura nesta semana já movimenta o comércio de Jundiaí. Blusas, jaquetas, calças, calçados, cobertores, edredons e mantas estão entre os itens mais procurados pelos consumidores. O inverno começa oficialmente em 21 de junho, mas a "semana gelada" já estimulou os lojistas.
De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni, nesta época, cresce o otimismo com a possibilidade de expansão das vendas, especialmente nos setores de tecidos, vestuário, calçados, acessórios e roupas de cama, além do setor gastronômico.
“Os lojistas já prepararam seu estoque para esse momento aguardado neste período que resulta no aumento de vendas de roupas (agasalhos, jaquetas, casacos); cobertores e mantas; calçados, botas e demais acessórios, como luvas, gorros e meias”, pontua.
Itens para casa, como roupas de cama e tapetes, também estão entre os produtos da estação, assim como aquecedores. “O outono-inverno é uma estação de oportunidades para o comércio. É o momento de aproveitar as necessidades impostas pela queda das temperaturas, com a comercialização de artigos específicos para essa época e de maior valor agregado”, pontua Maltoni.
Além do comércio, ele ressalta que o inverno também é uma excelente época para o setor de alimentação com apostas em diferenciais nos cardápios, oferta de caldos, sopas, bebidas, entre outros. “Nossa orientação aos nossos contribuintes é para aproveitarem este momento para estimular as vendas, apostar em promoções, usar a criatividade para atrair os consumidores.”