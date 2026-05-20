A queda na temperatura nesta semana já movimenta o comércio de Jundiaí. Blusas, jaquetas, calças, calçados, cobertores, edredons e mantas estão entre os itens mais procurados pelos consumidores. O inverno começa oficialmente em 21 de junho, mas a "semana gelada" já estimulou os lojistas.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni, nesta época, cresce o otimismo com a possibilidade de expansão das vendas, especialmente nos setores de tecidos, vestuário, calçados, acessórios e roupas de cama, além do setor gastronômico.

“Os lojistas já prepararam seu estoque para esse momento aguardado neste período que resulta no aumento de vendas de roupas (agasalhos, jaquetas, casacos); cobertores e mantas; calçados, botas e demais acessórios, como luvas, gorros e meias”, pontua.