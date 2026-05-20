A cidade de Jundiaí acaba de conquistar mais um reconhecimento nacional. Segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20), o município foi eleito a 2ª melhor cidade do país em qualidade de vida e alcançou a 1ª colocação nacional no quesito “Fundamentos do Bem-Estar”.
“O reconhecimento confirma que Jundiaí está no caminho certo. Nossa gestão assumiu a cidade olhando para os desafios históricos, fazendo diagnósticos técnicos e construindo um planejamento para garantir crescimento com qualidade de vida. Em pouco mais de um ano, já começamos a colher resultados importantes em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento humano”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.
Entre os destaques do município no IPS estão os indicadores ligados ao bem-estar da população, dimensão em que Jundiaí alcançou a primeira colocação nacional, com 80,16 pontos. O estudo também aponta avanços importantes em necessidades humanas básicas, com 82,53 pontos, além do desempenho em oportunidades, com 52,69 pontos.
Saúde
Na Saúde, o município ampliou a cobertura da Atenção Primária de 46,3% em 2021 para 65,2% em 2025, fortalecendo o acesso da população aos serviços básicos e avançando na descentralização do atendimento. “Temos um foco muito claro na atenção primária e na descentralização dos serviços. Já entregamos a UBS da Vila Rio Branco e estamos avançando com novas unidades na Vila Maringá, Jardim Tamoio, Ivoturucaia e Rio Acima, além do Centro de Especialidades da Vila Progresso. É um trabalho que vai garantir a maior entrega de UBSs da história da cidade”, reforça Martinelli.
Educação
Na Educação, Jundiaí registra 97,98% de alfabetização da população com 15 anos ou mais e índice de 95% entre crianças de até 8 anos.
O reconhecimento também vem sendo confirmado em premiações estaduais e nacionais. Em março deste ano, Jundiaí alcançou um marco histórico ao conquistar o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, além do Prêmio de Excelência Educacional, por meio do programa Alfabetiza Juntos SP. Resultados que refletem o impacto positivo do programa Escola da Gente e das políticas públicas voltadas à educação de qualidade desde os primeiros anos escolares.
Infraestrutura e Planejamento Urbano
Já na infraestrutura urbana, o município conta com 99,65% de cobertura de abastecimento de água, 99,19% de coleta e tratamento de esgoto e 100% de coleta de resíduos sólidos. Outro diferencial da gestão é o uso de inteligência de dados para formulação de políticas públicas, com ferramentas que auxiliam no planejamento, direcionamento de investimentos e monitoramento de resultados em diferentes áreas.
Veja os indicadores
O levantamento avalia indicadores sociais e ambientais de todos os municípios brasileiros e considera critérios relacionados à qualidade de vida, acesso a serviços essenciais, bem-estar e oportunidades para a população. Jundiaí obteve 71,79 pontos, desempenho que evidencia o impacto positivo das políticas públicas desenvolvidas de forma articulada entre as diferentes áreas da administração municipal.
“O resultado é reflexo de um modelo de gestão que prioriza o planejamento de longo prazo, o monitoramento de indicadores e a tomada de decisões baseada em dados, fortalecendo serviços públicos e ampliando investimentos em áreas estratégicas, como Educação, Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Humano”, destaca o secretário municipal de Governo, Abner Andrade.
O IPS Brasil utiliza 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. O índice mede, de forma prática, a capacidade dos municípios em garantir qualidade de vida à população para além dos indicadores econômicos tradicionais.