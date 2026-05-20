A cidade de Jundiaí acaba de conquistar mais um reconhecimento nacional. Segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20), o município foi eleito a 2ª melhor cidade do país em qualidade de vida e alcançou a 1ª colocação nacional no quesito “Fundamentos do Bem-Estar”.

“O reconhecimento confirma que Jundiaí está no caminho certo. Nossa gestão assumiu a cidade olhando para os desafios históricos, fazendo diagnósticos técnicos e construindo um planejamento para garantir crescimento com qualidade de vida. Em pouco mais de um ano, já começamos a colher resultados importantes em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento humano”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

Entre os destaques do município no IPS estão os indicadores ligados ao bem-estar da população, dimensão em que Jundiaí alcançou a primeira colocação nacional, com 80,16 pontos. O estudo também aponta avanços importantes em necessidades humanas básicas, com 82,53 pontos, além do desempenho em oportunidades, com 52,69 pontos.

Saúde