Jundiaí será palco de uma verdadeira viagem cultural no próximo dia 7 de junho, com a chegada do Festival Folclores do Mundo, evento inédito que promete reunir tradições, ritmos, cores e manifestações artísticas de diferentes povos e regiões do planeta. Com entrada gratuita, a programação acontece das 9h às 20h, no Espaço Expressa – Complexo Fepasa, reunindo atrações para toda a família em um ambiente de celebração à diversidade cultural.
O Folclores do Mundo nasce com a proposta de aproximar o público das culturas populares através da música, da dança, das experiências interativas e das tradições que atravessam gerações. O evento reunirá apresentações culturais, shows musicais, intervenções artísticas, feira de artesanato, praça de alimentação e atividades imersivas ao longo de todo o dia.
Um dos grandes destaques desta primeira edição será a programação de vivências gratuitas de dança, conduzidas por professores, artistas e grupos reconhecidos, oferecendo ao público a oportunidade de aprender, experimentar e sentir diferentes expressões culturais através do movimento.
As atividades foram pensadas para todas as idades e prometem transformar o Espaço Expressa em um grande encontro multicultural, onde o público poderá vivenciar tradições de diversas partes do mundo de forma acessível, educativa e acolhedora.
Além das atrações culturais, o festival também contará com experiências gastronômicas e cervejeiras especiais. Patrocinadora do evento, a Pharmaó levará ao Folclores do Mundo uma seleção de cervejas artesanais de alto nível, celebrando as grandes escolas que moldam a cultura cervejeira mundial. O público poderá embarcar em uma verdadeira viagem sensorial pelas tradições e inovações das escolas Alemã, Belga, Inglesa, Americana e Brasileira.
Entre os destaques da escola brasileira estarão as refrescantes Catharina Sours, estilo que ganhou reconhecimento internacional pela criatividade e tropicalidade. Durante o evento, a Pharmaó apresentará sua icônica receita de uva branca com siriguela, reforçando a proposta do festival de unir cultura, sabores e experiências únicas em um só lugar.
O festival também tem como objetivo fortalecer o intercâmbio cultural, incentivar artistas e valorizar manifestações folclóricas que ajudam a preservar a identidade e a memória dos povos.
Com uma programação diversa e gratuita, o Festival Folclores do Mundo chega para integrar o calendário cultural de Jundiaí e reforçar a cidade como um importante polo de cultura, arte e convivência.
Serviço
Festival Folclores do Mundo
7 de junho de 2026
Das 9h às 20h
Espaço Expressa – Complexo Fepasa
Avenida União dos Ferroviários, 1760 – Jundiaí/SP
Entrada Gratuita