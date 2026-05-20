Jundiaí será palco de uma verdadeira viagem cultural no próximo dia 7 de junho, com a chegada do Festival Folclores do Mundo, evento inédito que promete reunir tradições, ritmos, cores e manifestações artísticas de diferentes povos e regiões do planeta. Com entrada gratuita, a programação acontece das 9h às 20h, no Espaço Expressa – Complexo Fepasa, reunindo atrações para toda a família em um ambiente de celebração à diversidade cultural.

O Folclores do Mundo nasce com a proposta de aproximar o público das culturas populares através da música, da dança, das experiências interativas e das tradições que atravessam gerações. O evento reunirá apresentações culturais, shows musicais, intervenções artísticas, feira de artesanato, praça de alimentação e atividades imersivas ao longo de todo o dia.

Um dos grandes destaques desta primeira edição será a programação de vivências gratuitas de dança, conduzidas por professores, artistas e grupos reconhecidos, oferecendo ao público a oportunidade de aprender, experimentar e sentir diferentes expressões culturais através do movimento.