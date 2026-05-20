Profissionais da primeira infância de diferentes estados do Brasil e de países da América do Sul participaram, segunda-feira (18), do segundo dia do Encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças, em Jundiaí. A programação foi dedicada à apresentação de iniciativas ligadas à escuta das crianças desenvolvidas no município por meio do Escola da Gente, permitindo que os participantes conhecessem, na prática, projetos que tornam a cidade referência nacional no tema.
O dia começou com visitas às Emebs Judith de Almeida Curado Arruda e Professora Dina Rosete Zandona Cunninghan. Nas unidades, as próprias crianças apresentaram os espaços escolares e compartilharam experiências sobre projetos desenvolvidos no ambiente educacional, como os conselhos estudantis, iniciativa que garante voz ativa aos alunos em decisões e ações da rotina escolar.
Na sequência, os participantes conheceram a Fábrica das Infâncias Japy, espaço voltado ao brincar, à cultura e à convivência, reconhecido como exemplo de revitalização de patrimônio histórico com foco na infância. Neste momento, Clarina Fasanaro, secretária municipal de Cultura, e técnicos das secretarias de Assistiência Social e de Planejamento Urbano e Meio ambiente também falaram sobre a importância do espaço.
A programação foi encerrada no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), onde foram apresentadas as principais propostas desenvolvidas pelo equipamento, como o projeto Origem, além das ambiências e dos espaços de formação. Recentemente, o Ciempi foi um dos destaques que contribuíram para o reconhecimento de Jundiaí em iniciativas ligadas às boas práticas em Educação e Sustentabilidade.
Representando a Secretaria Municipal de Educação (SME), a secretária adjunta, Mércia Falcini, falou sobre a importância de Jundiaí sediar o encontro. “É uma alegria, mas também uma grande responsabilidade receber esse público e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da valorização da infância. Quando pensamos na criança, pensamos na cidade toda. É um esforço coletivo que envolve formação, cuidado e escuta”, afirmou.
Segundo Mércia, as visitas permitiram que os participantes conhecessem desde as práticas desenvolvidas nas escolas até os processos de formação dos educadores. “Eles conseguem perceber essa relação entre os espaços de formação e o trabalho realizado nas escolas. O adulto precisa se preparar para cuidar dessa criança, e isso aparece em cada iniciativa apresentada”, completou.
A participante argentina Celina Alegría, integrante da coordenação da Rede Argentina Cidade das Crianças e representante da Asociación Francesco Tonucci da Argentina, ressaltou: “Achei muito importante que as vozes das crianças tenham espaço na cidade e que existam lugares pensados por elas, com apoio e continuidade do poder público”, acrescentou.
Diego Michel Carvalho de Jesus, responsável pelos projetos estratégicos e pelas ações voltadas à primeira infância no município de Benevides (PA), destacou: “Está sendo uma experiência enriquecedora. A primeira infância precisa ser prioridade nos municípios e no Brasil”, afirmou. Entre os espaços visitados, ele destacou o Mundo das Crianças. “Achei sensacional”, completou.
Além das visitas técnicas, o segundo dia do encontro contou ainda com a reunião da Rede Brasileira Cidade das Crianças, realizada no Ciempi, com discussões sobre alinhamento entre os municípios participantes, pactuação de diretrizes e planejamento para a expansão da rede no país.