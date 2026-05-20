Profissionais da primeira infância de diferentes estados do Brasil e de países da América do Sul participaram, segunda-feira (18), do segundo dia do Encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças, em Jundiaí. A programação foi dedicada à apresentação de iniciativas ligadas à escuta das crianças desenvolvidas no município por meio do Escola da Gente, permitindo que os participantes conhecessem, na prática, projetos que tornam a cidade referência nacional no tema.

O dia começou com visitas às Emebs Judith de Almeida Curado Arruda e Professora Dina Rosete Zandona Cunninghan. Nas unidades, as próprias crianças apresentaram os espaços escolares e compartilharam experiências sobre projetos desenvolvidos no ambiente educacional, como os conselhos estudantis, iniciativa que garante voz ativa aos alunos em decisões e ações da rotina escolar.

Na sequência, os participantes conheceram a Fábrica das Infâncias Japy, espaço voltado ao brincar, à cultura e à convivência, reconhecido como exemplo de revitalização de patrimônio histórico com foco na infância. Neste momento, Clarina Fasanaro, secretária municipal de Cultura, e técnicos das secretarias de Assistiência Social e de Planejamento Urbano e Meio ambiente também falaram sobre a importância do espaço.