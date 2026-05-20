Entre estradas de terra, plantações e propriedades que ajudam a movimentar a economia rural de Jundiaí, um serviço tem feito a diferença no dia a dia de quem vive e trabalha no campo. A Patrulha Agrícola, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), oferece aos produtores rurais acesso a maquinários e implementos agrícolas com custo subsidiado, fortalecendo a permanência do agricultor no campo e incentivando a produção rural no município.

Somente em 2026, a Patrulha Agrícola já realizou 84 atendimentos. Em 2025, foram cerca de 300 serviços executados em propriedades rurais de Jundiaí.

O programa ganhou reforço com a chegada de um novo caminhão Iveco Tector 27-320, com caçamba, adquirido por meio da parceria com a TNC Brasil (The Nature Conservancy), dentro das ações do Programa Nascentes de Jundiaí. O investimento amplia a estrutura de atendimento da Patrulha Agrícola e também será utilizado em ações de desassoreamento de lagos e cursos d’água em propriedades rurais.