Entre estradas de terra, plantações e propriedades que ajudam a movimentar a economia rural de Jundiaí, um serviço tem feito a diferença no dia a dia de quem vive e trabalha no campo. A Patrulha Agrícola, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), oferece aos produtores rurais acesso a maquinários e implementos agrícolas com custo subsidiado, fortalecendo a permanência do agricultor no campo e incentivando a produção rural no município.
Somente em 2026, a Patrulha Agrícola já realizou 84 atendimentos. Em 2025, foram cerca de 300 serviços executados em propriedades rurais de Jundiaí.
O programa ganhou reforço com a chegada de um novo caminhão Iveco Tector 27-320, com caçamba, adquirido por meio da parceria com a TNC Brasil (The Nature Conservancy), dentro das ações do Programa Nascentes de Jundiaí. O investimento amplia a estrutura de atendimento da Patrulha Agrícola e também será utilizado em ações de desassoreamento de lagos e cursos d’água em propriedades rurais.
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A iniciativa integra as estratégias da prefeitura para fortalecer o setor rural e o turismo no campo. Nos últimos meses, o prefeito Gustavo Martinelli e equipes da Smaat estiveram reunidos com produtores rurais para ouvir demandas, alinhar ações e avançar em medidas voltadas ao desenvolvimento agrícola de Jundiaí. “O fortalecimento do produtor rural é uma prioridade da nossa gestão. Quando investimos em estrutura, equipamentos e apoio técnico, estamos ajudando diretamente quem produz alimentos, preserva o meio ambiente e mantém viva a tradição agrícola de Jundiaí. A Patrulha Agrícola é uma política pública importante, porque garante acesso a serviços essenciais com custo acessível ao pequeno produtor”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.
De acordo com Henrique Bracale, coordenador do Fundo de Água de São Paulo da TNC Brasil, a parceria integra o Programa Nascentes Jundiaí, que atua em ações voltadas à preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas. A abordagem regenerativa desenvolvida pela instituição busca unir produtividade agrícola e conservação ambiental, especialmente dos recursos hídricos e do solo. “A TNC Brasil e a Prefeitura de Jundiaí mantêm, há mais de dez anos, uma parceria voltada à recuperação e conservação dos mananciais do município. Além das áreas protegidas, é fundamental incentivar boas práticas também nas áreas produtivas, reduzindo erosão, assoreamento e melhorando a infiltração da água no solo. Nesse contexto, o apoio à Patrulha Agrícola é estratégico para fortalecer as bacias hidrográficas que abastecem Jundiaí”, destaca Henrique.
Segundo o diretor de Agronegócio, Sérgio Pompermayer, o programa tem ampliado constantemente sua capacidade de atendimento. “A Patrulha Agrícola é um suporte importante para o produtor rural, principalmente para o pequeno agricultor que muitas vezes não possui maquinário próprio. Com os novos equipamentos e implementos, conseguimos ampliar os atendimentos e oferecer mais eficiência nos serviços executados no campo”, explica.
Como solicitar atendimento
Atualmente, os produtores rurais podem solicitar serviços como preparo e movimentação de solo, plantio, tratos culturais, controle fitossanitário, roçagem, encanteiramento, distribuição de calcário e adubo, entre outros serviços agrícolas mecanizados.
Interessados podem pedir o atendimento diretamente pelo WhatsApp (11) 91656-7988. Após o contato, é realizada uma vistoria técnica na propriedade para avaliação da área e definição do serviço necessário. O produtor deve apresentar documentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), comprovante de endereço e documento pessoal com CPF.
Hoje, a Patrulha Agrícola conta com uma ampla estrutura de máquinas, veículos e implementos, entre eles tratores, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, pá carregadeira, caminhões com caçamba e munck, além de equipamentos agrícolas como pulverizadores, semeadoras, roçadeiras, subsoladores, distribuidores de calcário, grades aradoras e encanteiradoras.