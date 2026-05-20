A quantidade de energia recuperada na operação ainda está sendo calculada para ser cobrada dos responsáveis das empresas, porém, estima-se que será na ordem de 2 GWh, o que seria suficiente para abastecer durante um mês, cerca de 2 mil residências.

Uma operação conjunta da CPFL Piratininga com a 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (Deic) de São Paulo flagrou, na terça-feira (19), o furto de energia elétrica praticado por empresas mineradoras de bitcoins localizadas em Jundiaí e Louveira.

Durante a ação, foi identificado um esquema em pleno funcionamento, com alto consumo energético e impacto direto na rede elétrica local. Nos imóveis, foram apreendidos cerca de 1,4 mil microcomputadores de mineração, todos operando de forma contínua e irregular. Os aparelhos foram apreendidos pelo Deic e eram alimentados por 9 transformadores totalizando 8.470 kVA.

Denuncie

A CPFL incentiva a colaboração da população para o combate às irregularidades por meio de denúncia anônima pelo aplicativo “CPFL Energia” ou pelo site www.cpfl.com.br/fraude.

A companhia investe continuamente em tecnologias de monitoramento e detecção de fraudes e furtos, como o uso de inteligência artificial que orienta operações mais assertivas e os sistemas de medição blindada para grandes clientes. No ano de 2025, foram 45.831,6 MWh de energia recuperados em toda a área de concessão. A quantidade seria suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 23 mil casas, com quatro moradores cada, durante um ano.