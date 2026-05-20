O Programa Nascentes Jundiaí completa 10 anos em 2026 com resultados expressivos para a preservação ambiental e a segurança hídrica do município. Coordenada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), a iniciativa já restaurou 42 hectares de áreas degradadas, o equivalente a 59 campos de futebol, com o plantio de cerca de 52 mil mudas nativas em propriedades rurais de Jundiaí.

Criado para ampliar a proteção de nascentes, cursos d’água e áreas de preservação permanente, o programa atua na Bacia do Rio Jundiaí-Mirim, principal manancial de abastecimento público da cidade, e em todas as áreas aptas para restauração dentro do município. Ao longo da última década, a iniciativa se consolidou como uma das principais estratégias do município para fortalecer a segurança hídrica e recuperar áreas ambientalmente sensíveis, sem comprometer a produção rural.

“Chegar aos 10 anos com esse resultado mostra que preservar e produzir podem caminhar juntos. O Programa Nascentes conecta a conservação ambiental à realidade do produtor rural e ajuda a garantir água para o futuro da cidade. Agora, nosso foco é ampliar essa rede e atrair novas áreas para restauração”, destaca Ana Maria Martins, engenheira florestal e coordenadora do Programa Nascentes Jundiaí.