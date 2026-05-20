O Programa Nascentes Jundiaí completa 10 anos em 2026 com resultados expressivos para a preservação ambiental e a segurança hídrica do município. Coordenada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), a iniciativa já restaurou 42 hectares de áreas degradadas, o equivalente a 59 campos de futebol, com o plantio de cerca de 52 mil mudas nativas em propriedades rurais de Jundiaí.
Criado para ampliar a proteção de nascentes, cursos d’água e áreas de preservação permanente, o programa atua na Bacia do Rio Jundiaí-Mirim, principal manancial de abastecimento público da cidade, e em todas as áreas aptas para restauração dentro do município. Ao longo da última década, a iniciativa se consolidou como uma das principais estratégias do município para fortalecer a segurança hídrica e recuperar áreas ambientalmente sensíveis, sem comprometer a produção rural.
“Chegar aos 10 anos com esse resultado mostra que preservar e produzir podem caminhar juntos. O Programa Nascentes conecta a conservação ambiental à realidade do produtor rural e ajuda a garantir água para o futuro da cidade. Agora, nosso foco é ampliar essa rede e atrair novas áreas para restauração”, destaca Ana Maria Martins, engenheira florestal e coordenadora do Programa Nascentes Jundiaí.
A primeira área a integrar o programa fica no bairro da Roseira, na propriedade da família Fumache, onde foi instalada a pedra fundamental do Nascentes Jundiaí. No local, 11 mil mudas nativas foram plantadas ao longo dos últimos 10 anos, transformando a paisagem e fortalecendo a recuperação ambiental da área.
“Quando começamos, a gente acreditava no potencial da terra, mas hoje consegue ver o resultado com clareza. A água aumentou, a nascente se fortaleceu e a vida voltou com mais força. Ver isso acontecer dentro da propriedade é motivo de orgulho para toda a família”, afirma Renê Vander Fumache, proprietário da área.
Morador da propriedade há mais de seis décadas, Roberto Fumache acompanhou de perto as transformações do local ao longo dos anos e destaca a mudança percebida no dia a dia da família. “Eu nasci e cresci aqui. Vi muita coisa mudar com o tempo, mas o que aconteceu nesses últimos anos foi especial. A água voltou com mais força, a terra respondeu e hoje a gente vê passarinho, bicho e vida onde antes estava muito seco. É uma alegria ver essa recuperação”, relata.
Além do impacto ambiental positivo, o programa também contribui para a valorização das propriedades rurais, melhora as condições de conservação do solo e fortalece o equilíbrio entre produção e preservação. O trabalho começa com o diagnóstico ambiental da área, feito pela equipe técnica do Departamento de Agronegócio, que avalia as condições da propriedade, das Áreas de Preservação Permanente (APPs), do solo, das estradas e do saneamento rural.
A partir desse levantamento, as áreas aptas passam a integrar o Banco de Áreas para Restauração (Bare), um cadastro público que conecta propriedades rurais com empresas e pessoas físicas que precisam cumprir compromissos de recuperação ambiental. Nesse modelo, a prefeitura atua como articuladora e supervisora do processo, sem executar diretamente os plantios.
Como participar do Programa Nascentes Jundiaí
Podem participar proprietários de áreas rurais ou urbanas com potencial para revegetação, áreas com nascentes, cursos d’água ou Áreas de Preservação Permanente desprotegidas. A adesão ao programa é gratuita e pode ser feita durante todo o ano.
Para participar, o interessado deve apresentar uma cópia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) na Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, no Paço Municipal, 5º andar, ala Norte, e preencher o pedido de inscrição. Após a análise técnica e aprovação da área, a propriedade pode ser incluída no banco de áreas do programa.