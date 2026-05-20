Não é só o modo de se vestir que muda com a chegada do frio. A alimentação também é influenciada pelas temperaturas mais baixas. O cardápio da maioria das casas e também dos restaurantes é modificado. Comidas mais quentes e calóricas, aumento no consumo de vinho são algumas das alterações desta época. Nos restaurantes os pedidos também mudam e os proprietários já projetam aumento de até 50% no consumo.
“Os clientes querem os pratos mais quentes nessa época e se chega à mesa com temperatura menor do que eles esperam, temos reclamação. “Oferecemos os rótulos da nossa vinícola o ano todo e agora a aceitação é maior inclusive com harmonização com os pratos”, diz Solange Sgarioni, proprietária de um restaurante no Caxambu que já projeta aumento de 30% nas vendas de vinho.
Já um estabelecimento na região central serve caldos diariamente no jantar e com o frio o volume de clientes aumenta em torno de 50%. “Entre as 19h e 20h o nosso salão fica lotado. Cada dia oferecemos um tipo de caldo e agora também adicionamos a canja no cardápio”, afirma Kamilla Esteffani, atendente.
No restaurante que serve rodízio de pizzas, massas, hambúrguer e até sobremesa no Jardim Caçula, o gerente conta que estão colocando no cardápio nova linha de chocolates nas sobremesas com zero açúcar. “No inverno, os clientes comem mais e bebem menos. O volume de clientes aumenta, temos vinho no cardápio mas, o rodízio de massas e petiscos são o carro chefe”, conta Edenilson Rossi.
Frio e calorias
A nutricionista Victória Rodrigues dos Santos explica que, para nos proteger do frio e manter a temperatura corporal adequada, o organismo precisa ativar uma série de respostas metabólicas. “O sistema de controle do apetite é ajustado para garantir as calorias necessárias para a produção do calor e assim parece que precisamos consumir mais alimentos gordurosos. Por conta de a nossa medição térmica estar mais baixa, o corpo pede esse tipo de alimento, chocolate, massas, alimentos com mais gorduras, para trazer a geração de prazer”, afirma.
Uma forma de combater a fome descontrolada durante os dias mais frios é optar por sopas e caldos com alimentos que irão trazer a sensação de prazer. Utilizando legumes menos calóricos, um carboidrato e pelo menos uma fonte de proteína. “O ideal é adicionar a proteína separada no prato para poder controlar a quantidade ideal que irá auxiliar na saciedade e no controle do peso, por isso não sacia quanto se faz a sopa com a proteína junta”.
Alimentação balanceada somada a atividades físicas pode ajudar na imunidade. “E não esquecer da hidratação seja água com gás ou chás. Garantir a hidratação ajuda no bom funcionamento intestinal e também aumenta a eficiência dos alimentos em produzir calor”, finaliza a nutricionista.