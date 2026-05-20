Não é só o modo de se vestir que muda com a chegada do frio. A alimentação também é influenciada pelas temperaturas mais baixas. O cardápio da maioria das casas e também dos restaurantes é modificado. Comidas mais quentes e calóricas, aumento no consumo de vinho são algumas das alterações desta época. Nos restaurantes os pedidos também mudam e os proprietários já projetam aumento de até 50% no consumo.

“Os clientes querem os pratos mais quentes nessa época e se chega à mesa com temperatura menor do que eles esperam, temos reclamação. “Oferecemos os rótulos da nossa vinícola o ano todo e agora a aceitação é maior inclusive com harmonização com os pratos”, diz Solange Sgarioni, proprietária de um restaurante no Caxambu que já projeta aumento de 30% nas vendas de vinho.

Já um estabelecimento na região central serve caldos diariamente no jantar e com o frio o volume de clientes aumenta em torno de 50%. “Entre as 19h e 20h o nosso salão fica lotado. Cada dia oferecemos um tipo de caldo e agora também adicionamos a canja no cardápio”, afirma Kamilla Esteffani, atendente.