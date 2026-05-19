Dia 31 de maio termina o prazo para que Microempreendedores Individuais (MEIs) apresentem a Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) referente à 2025.

O documento é a declaração da empresa que informa o faturamento bruto do ano anterior. O microempreendedor que não entregar a declaração pode ser declarado inapto por omissão de declarações, o que pode restringir o uso do CNPJ, além de gerar multas e juros.

A coordenadora do ‘Espaço MEI’ da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí, Thais Barbosa, orienta que todo microempreendedor deve enviar a declaração. “Se o microempreendedor não teve ganhos, deve enviar a declaração com faturamento zerado”, reforça.

Outros riscos para o MEI

Bloqueio de Emissão de Notas: O sistema da Receita Federal trava a geração das guias DAS mensais, o que bloqueia a capacidade de emitir Notas Fiscais;

Perda de Benefícios Previdenciários: A inadimplência afeta diretamente a cobertura junto ao INSS, como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria;

Cancelamento do CNPJ: O acúmulo de declarações pendentes leva à inaptidão do CNPJ, perda do alvará de funcionamento e migração das dívidas para o CPF;

Restrição de Crédito: Dificuldade imediata para abrir contas jurídicas, solicitar empréstimos ou buscar financiamentos para o negócio.

Envio da declaração