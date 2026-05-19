Dia 31 de maio termina o prazo para que Microempreendedores Individuais (MEIs) apresentem a Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) referente à 2025.
O documento é a declaração da empresa que informa o faturamento bruto do ano anterior. O microempreendedor que não entregar a declaração pode ser declarado inapto por omissão de declarações, o que pode restringir o uso do CNPJ, além de gerar multas e juros.
A coordenadora do ‘Espaço MEI’ da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí, Thais Barbosa, orienta que todo microempreendedor deve enviar a declaração. “Se o microempreendedor não teve ganhos, deve enviar a declaração com faturamento zerado”, reforça.
Outros riscos para o MEI
- Bloqueio de Emissão de Notas: O sistema da Receita Federal trava a geração das guias DAS mensais, o que bloqueia a capacidade de emitir Notas Fiscais;
- Perda de Benefícios Previdenciários: A inadimplência afeta diretamente a cobertura junto ao INSS, como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria;
- Cancelamento do CNPJ: O acúmulo de declarações pendentes leva à inaptidão do CNPJ, perda do alvará de funcionamento e migração das dívidas para o CPF;
- Restrição de Crédito: Dificuldade imediata para abrir contas jurídicas, solicitar empréstimos ou buscar financiamentos para o negócio.
Envio da declaração
Para enviar a declaração do MEI, é necessário acessar o painel de serviços no Portal do Empreendedor Gov.br, inserir o total faturado no ano e declarar se houve contratação de funcionário.
Orientação aos MEIs
A ACE Jundiaí oferece aos microempreendedores auxílio para realizar a declaração de maneira adequada, evitando riscos e punições. As orientações são realizadas por meio do Espaço MEI, que oferta outros serviços.
O Espaço MEI funciona de segunda a sexta-feira na sede da ACE, localizada na rua Rangel Pestana, 533. Outras informações podem ser obtidas pelo número (11) 99308-1909.