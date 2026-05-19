19 de maio de 2026
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NESTA QUARTA (20)

Jundiaienses podem participar do planejamento financeiro pra 2027

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Audiência pública acontece nesta quarta (19), às 18h, na Câmara Municipal
Audiência pública acontece nesta quarta (19), às 18h, na Câmara Municipal

A Secretaria de Finanças de Jundiaí realiza nesta quarta-feira (20), às 18h, na Câmara Municipal, a audiência pública para apresentação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027. A população pode acompanhar e participar das discussões sobre o planejamento financeiro do município. O evento será transmitido, ao vivo, pelo canal da TV Câmara no Youtube.

A LDO é o instrumento que estabelece as metas fiscais e define as prioridades da administração municipal para o próximo ano. Ela faz a ligação entre o Plano Plurianual (PPA), que reúne o planejamento de quatro anos do município, e a Lei Orçamentária Anual (LOA), responsável pela execução efetiva do orçamento.

O projeto da LDO orienta como os recursos públicos deverão ser aplicados, garantindo que as ações e investimentos estejam alinhados às metas previstas para o desenvolvimento da cidade.

A população também poderá participar enviando perguntas, dúvidas e sugestões por meio do canal oficial de participação popular, pelo e-mail: orcamento@jundiai.sp.gov.br.

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