A Secretaria de Finanças de Jundiaí realiza nesta quarta-feira (20), às 18h, na Câmara Municipal, a audiência pública para apresentação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027. A população pode acompanhar e participar das discussões sobre o planejamento financeiro do município. O evento será transmitido, ao vivo, pelo canal da TV Câmara no Youtube.

A LDO é o instrumento que estabelece as metas fiscais e define as prioridades da administração municipal para o próximo ano. Ela faz a ligação entre o Plano Plurianual (PPA), que reúne o planejamento de quatro anos do município, e a Lei Orçamentária Anual (LOA), responsável pela execução efetiva do orçamento.

O projeto da LDO orienta como os recursos públicos deverão ser aplicados, garantindo que as ações e investimentos estejam alinhados às metas previstas para o desenvolvimento da cidade.