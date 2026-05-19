A “Operação Contra Enchentes”, feita pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue atuando em diferentes regiões do município. Na última semana, os trabalhos foram concentrados no bairro Corrupira, com intervenções em um afluente do Rio Capivari, na avenida Luiz Pereira dos Santos.

As equipes do Departamento de Infraestrutura Urbana (DIU) executaram o desassoreamento do córrego, serviço que consiste na retirada de terra, lama, vegetação e materiais acumulados no leito, melhorando o fluxo da água e ajudando a evitar transbordamentos em períodos de chuva intensa.