A “Operação Contra Enchentes”, feita pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue atuando em diferentes regiões do município. Na última semana, os trabalhos foram concentrados no bairro Corrupira, com intervenções em um afluente do Rio Capivari, na avenida Luiz Pereira dos Santos.
As equipes do Departamento de Infraestrutura Urbana (DIU) executaram o desassoreamento do córrego, serviço que consiste na retirada de terra, lama, vegetação e materiais acumulados no leito, melhorando o fluxo da água e ajudando a evitar transbordamentos em períodos de chuva intensa.
Além da limpeza do afluente, também foram realizadas obras de recomposição do muro de ala e implantação de sarjetas, ampliando a capacidade de drenagem e reforçando a proteção das margens do córrego.
Segundo a Smisp, as ações preventivas são realizadas de forma contínua ao longo do ano e têm como objetivo minimizar impactos causados pelas chuvas, garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e preservar os cursos d’água da cidade. Paralelamente aos serviços executados no Corrupira, equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação seguem atuando diariamente em outras regiões do município com limpeza de bocas de lobo, desobstrução de galerias e manutenção urbana preventiva.