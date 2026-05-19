O recâmbio social é um serviço oferecido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que possibilita o retorno voluntário de pessoas em situação de rua para suas cidades de origem. A iniciativa tem como objetivo fortalecer vínculos familiares, garantir acolhimento e oferecer a oportunidade de recomeço em um ambiente com maior rede de apoio.

Somente em 2025, Jundiaí realizou 1.276 recâmbios sociais. Em 2026, o serviço segue em ritmo constante: foram 94 atendimentos em janeiro, 92 em fevereiro, 85 em março e 104 até o dia 13 de abril, totalizando 375. O trabalho das equipes é contínuo e envolve planejamento, sensibilidade e atuação direta no território, sempre com foco na proteção social e no respeito às escolhas individuais.

O serviço é realizado pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), que atuam diariamente e de forma ininterrupta nas ruas da cidade. A população também pode colaborar acionando o serviço sempre que identificar pessoas em situação de rua. O contato pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp do Seas: (11) 98531-0146, disponível 24 horas por dia. A partir do chamado, as equipes vão até o local para realizar o atendimento especializado.