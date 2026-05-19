O 6º Encontro do Clube de Mães Atípicas, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, será dedicado ao acolhimento, à diversão e ao cuidado de mães que vivenciam diariamente a rotina intensa dos cuidados com filhos atípicos. E, para proporcionar um momento leve e especial para aquelas que sempre cuidam, nada melhor do que uma programação repleta de música boa, dança e momentos de descontração em uma animada noite de flashback.

O encontro acontece nesta sexta-feira (22), às 18h30, na Fábrica das Infâncias Japy, na Vila Arens. A programação contará com aulas de passinho comandadas pela Família Flashback, sob o som do DJ Zé Luiz, promovendo interação, diversão e conexão entre as participantes.

A noite também terá a apresentação especial de Manuela Viel Nogueira, integrante da Escola de Dança Entrelace e do Projeto Estrelas da Diversidade, que se tornou a primeira criança atípica de Jundiaí aprovada para o Festival de Dança de Joinville.