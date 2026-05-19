A Motiva Autoban promove, na quarta-feira, 20 de maio, uma manhã de ações educativas voltadas à segurança viária no ponto fixo do Programa Caminhos para a Saúde, localizado no km 56 da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, no município de Jundiaí. A iniciativa integra a programação do Maio Amarelo – mês de conscientização sobre segurança no trânsito, com o objetivo de reduzir acidentes e salvar vidas – e terá como público principal os caminhoneiros que utilizam o local.

Durante a conscientização, as equipes operacionais da concessionária irão conduzir uma dinâmica interativa que simula uma rodovia, com obstáculos ao longo do percurso. O desafio consiste em percorrer esse trajeto enquanto se utiliza o celular, evidenciando, na prática, os riscos e o impacto da distração ao volante.

O objetivo é reforçar a conscientização sobre o uso indevido do celular na direção, uma das principais causas de acidentes no trânsito. Dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) apontam que o uso do celular é a terceira maior causa de acidentes no Brasil, atrás apenas do excesso de velocidade e da ingestão de álcool. A distração pode aumentar o tempo de reação do motorista em até 50%, comprometendo significativamente a segurança.