A Motiva Autoban promove, na quarta-feira, 20 de maio, uma manhã de ações educativas voltadas à segurança viária no ponto fixo do Programa Caminhos para a Saúde, localizado no km 56 da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, no município de Jundiaí. A iniciativa integra a programação do Maio Amarelo – mês de conscientização sobre segurança no trânsito, com o objetivo de reduzir acidentes e salvar vidas – e terá como público principal os caminhoneiros que utilizam o local.
Durante a conscientização, as equipes operacionais da concessionária irão conduzir uma dinâmica interativa que simula uma rodovia, com obstáculos ao longo do percurso. O desafio consiste em percorrer esse trajeto enquanto se utiliza o celular, evidenciando, na prática, os riscos e o impacto da distração ao volante.
O objetivo é reforçar a conscientização sobre o uso indevido do celular na direção, uma das principais causas de acidentes no trânsito. Dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) apontam que o uso do celular é a terceira maior causa de acidentes no Brasil, atrás apenas do excesso de velocidade e da ingestão de álcool. A distração pode aumentar o tempo de reação do motorista em até 50%, comprometendo significativamente a segurança.
Alinhada a essa proposta, a equipe da Motiva Autoban também irá orientar os participantes sobre comportamentos seguros no trânsito, destacando como atitudes simples podem salvar vidas. “Evitar o uso do celular ao volante é uma atitude essencial para a segurança de todos. Cada decisão tomada durante a condução faz diferença e reflete diretamente na preservação da vida”, destaca o gerente operacional da Motiva Autoban, João Moacir da Silva.
Além das atividades educativas, os caminhoneiros também poderão aproveitar o momento para cuidar da saúde. Profissionais do Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e enfermeiros do Caminhos para Saúde estarão disponíveis para a aferição de pressão arterial e testes de glicemia. “Nossa proposta é cuidar de forma integral dos motoristas, promovendo não apenas segurança no trânsito, mas também bem-estar e qualidade de vida”, complementa o gerente.
Parceria com a Childhood Brasil
Como parte das ações de conscientização, o Instituto Motiva e a Motiva Rodovias também renovam seu compromisso com a Childhood Brasil, fortalecendo a atuação conjunta no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias, por meio do Programa Na Mão Certa.
A iniciativa ganha ainda mais relevância no mês de maio, quando é celebrado, no dia 18, o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante a ação do dia 20, representantes do Instituto Motiva estarão no local orientando os profissionais do volante sobre o tema, incentivando a denúncia de situações suspeitas.
Segundo Eva Cristina Dengler, superintendente de Programas da Childhood Brasil, a atuação da Motiva se destaca pelo pioneirismo. “Desde 2006, suas lideranças reconhecem a importância de mobilizar concessionárias, colaboradores e parceiros como agentes de proteção, além de orientar os usuários das rodovias sobre como identificar e denunciar casos de exploração”, afirma.
Canal de denúncia
Em casos de suspeita ou situações de violência contra crianças e adolescentes, incluindo exploração sexual, é fundamental denunciar. O canal nacional Disque 100 está disponível gratuitamente, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana, de forma anônima e segura. A denúncia é um passo essencial para proteger vidas.
Serviço
Data: 20 de maio
Horário: das 9h às 12h
Local: km 56 da rodovia dos Bandeirantes – sentido São Paulo/Jundiaí (SP)