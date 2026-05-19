19 de maio de 2026
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HOMENAGEM

Parquinho ao lado do Jayme Cintra ganha nome de torcedor do Galo

Por Redação | TV TEC
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Espaço infantil ao lado do Jayme Cintra deverá receber o nome de Luís Felipe Alves, o “Pivet”, em homenagem proposta pelo vereador Juninho Adilson
Espaço infantil ao lado do Jayme Cintra deverá receber o nome de Luís Felipe Alves, o “Pivet”, em homenagem proposta pelo vereador Juninho Adilson

O projeto de lei, de autoria do vereador Juninho Adilson, prevê a denominação do espaço infantil localizado próximo à sede de uma das torcidas organizadas do clube, área frequentada por crianças e famílias da região. A proposta já teria sido aprovada e deve entrar nas próximas sessões da Câmara Municipal de Jundiaí para oficialização da homenagem.

Filho da jornalista Silvia Helena Ferraz Santos, Luís Felipe tinha forte ligação com o Paulista e era bastante querido entre amigos e torcedores. Luís Felipe ficou conhecido nacionalmente após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. Desde então, amigos e familiares passaram a defender homenagens que mantivessem viva sua memória na cidade.

A expectativa agora é que a homenagem avance oficialmente nas próximas sessões do Legislativo, também em meio às celebrações dos 117 anos do clube jundiaiense.

Fonte: TV TEC

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