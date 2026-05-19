O projeto de lei, de autoria do vereador Juninho Adilson, prevê a denominação do espaço infantil localizado próximo à sede de uma das torcidas organizadas do clube, área frequentada por crianças e famílias da região. A proposta já teria sido aprovada e deve entrar nas próximas sessões da Câmara Municipal de Jundiaí para oficialização da homenagem.

Filho da jornalista Silvia Helena Ferraz Santos, Luís Felipe tinha forte ligação com o Paulista e era bastante querido entre amigos e torcedores. Luís Felipe ficou conhecido nacionalmente após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. Desde então, amigos e familiares passaram a defender homenagens que mantivessem viva sua memória na cidade.