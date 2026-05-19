19 de maio de 2026
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FROTA RENOVADA

Várzea Paulista recebe novos caminhões para a coleta de lixo

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Empresa Litucera adquiriu três novos caminhões para reforçar os serviços prestados no município
Empresa Litucera adquiriu três novos caminhões para reforçar os serviços prestados no município

Nesta segunda-feira (18), a empresa Litucera, responsável pela coleta de lixo em Várzea Paulista, apresentou três novos caminhões que passarão a atuar no município, em parceria com a Unidade Gestora de Infraestrutura Urbana. Com a chegada dos veículos, a frota utilizada na cidade é renovada, garantindo mais eficiência e segurança na execução do serviço.

Além dos novos caminhões em operação, a frota conta ainda com outros dois veículos de reserva, reforçando o atendimento e a continuidade dos serviços prestados à população.

De acordo com o gestor de Infraestrutura Urbana, Renato Germano, a renovação representa um avanço importante para o município. “Os novos caminhões vão beneficiar a realização do trabalho na cidade, e também garantir a segurança dos coletores”, destacou.

Os novos veículos já começam a operar em Várzea Paulista a partir desta terça-feira (19), ampliando a qualidade e a agilidade da coleta de lixo no município.

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