Nesta segunda-feira (18), a empresa Litucera, responsável pela coleta de lixo em Várzea Paulista, apresentou três novos caminhões que passarão a atuar no município, em parceria com a Unidade Gestora de Infraestrutura Urbana. Com a chegada dos veículos, a frota utilizada na cidade é renovada, garantindo mais eficiência e segurança na execução do serviço.

Além dos novos caminhões em operação, a frota conta ainda com outros dois veículos de reserva, reforçando o atendimento e a continuidade dos serviços prestados à população.

De acordo com o gestor de Infraestrutura Urbana, Renato Germano, a renovação representa um avanço importante para o município. “Os novos caminhões vão beneficiar a realização do trabalho na cidade, e também garantir a segurança dos coletores”, destacou.