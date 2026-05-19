Veículos recolhidos nas ruas por infração de trânsito têm sido resgatados com rapidez por meio da Liberação Instantânea de Veículos (Live). Desde o início do serviço, em julho passado, 36.978 veículos foram recuperados por seus proprietários com agilidade e economia com o serviço disponível no site do Detran-SP, em todo o estado de São Paulo. Em Jundiaí e região, cerca de 2 mil veículos já foram liberados em menor tempo pela Live.
No estado, em média, foram cerca de 3,7 mil veículos resgatados por mês entre 1º de julho de 2025 a 25 de abril. Mas o volume mensal já bateu 5.920, em dezembro de 2025, e 5.720 em janeiro, picos de utilização até o momento, nos dez meses de operação do serviço. Na região de Jundiaí, os picos foram os meses de outubro passado, com 331 veículos recuperados, e fevereiro, com 304.
Desenvolvido com base na hiperautomação – entrelaçamento de tecnologias que dispensa a ação humana –, o serviço funciona como um atalho para obter o ofício de liberação que deve ser apresentado pelo proprietário da moto ou do carro apreendido ao pátio onde o veículo está. A consulta do local também pode ser feita pela Live, e de qualquer lugar, já que está acessível pelo computador, tablet ou celular.
Ao encurtar o caminho para a recuperação do automóvel, a Live proporciona economia, já que o proprietário pode deixar seu carro menos dias no pátio e pagar menos pela estadia do veículo.
Veja, abaixo, como liberar um veículo pela Live:
- Acesse o portal do Detran-SP e busque por “Live”. O primeiro resultado já é o seu destino
- Faça login com uma conta Gov.br ouro ou prata
- Uma vez logado, o serviço verificará e listará os veículos de sua propriedade que estejam recolhidos
- Selecione o veículo a ser liberado. Em seguida, você terá informações desse veículo e sobre o pátio onde ele está recolhido
- Na sequência, serão listados os débitos do veículo: multas, licenciamento e IPVA, que poderão ser pagos via Pix, assim como a taxa de liberação (R$ 20,06)
- Após débitos quitados e taxa de liberação paga, será necessária a assinatura do ofício via autenticação Gov.br
- Após ofício assinado, o serviço expedirá o ofício de liberação digital
- Salve o ofício e o apresente ao pátio onde o veículo está recolhido para a liberação
Vale lembrar que débitos como guincho e estadia são pagos diretamente ao pátio. O Detran-SP não faz cobrança dessas taxas na jornada do serviço, nem envia links para pagamento desses via Pix.