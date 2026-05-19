Veículos recolhidos nas ruas por infração de trânsito têm sido resgatados com rapidez por meio da Liberação Instantânea de Veículos (Live). Desde o início do serviço, em julho passado, 36.978 veículos foram recuperados por seus proprietários com agilidade e economia com o serviço disponível no site do Detran-SP, em todo o estado de São Paulo. Em Jundiaí e região, cerca de 2 mil veículos já foram liberados em menor tempo pela Live.

No estado, em média, foram cerca de 3,7 mil veículos resgatados por mês entre 1º de julho de 2025 a 25 de abril. Mas o volume mensal já bateu 5.920, em dezembro de 2025, e 5.720 em janeiro, picos de utilização até o momento, nos dez meses de operação do serviço. Na região de Jundiaí, os picos foram os meses de outubro passado, com 331 veículos recuperados, e fevereiro, com 304.

Desenvolvido com base na hiperautomação – entrelaçamento de tecnologias que dispensa a ação humana –, o serviço funciona como um atalho para obter o ofício de liberação que deve ser apresentado pelo proprietário da moto ou do carro apreendido ao pátio onde o veículo está. A consulta do local também pode ser feita pela Live, e de qualquer lugar, já que está acessível pelo computador, tablet ou celular.