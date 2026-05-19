A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 já começou para muitos torcedores que planejam acompanhar os jogos de perto. Em meio aos preparativos de viagem, porém, um cuidado importante também deve entrar na lista: a atualização da carteira de vacinação, especialmente contra o sarampo.
A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí reforça a importância da imunização diante da grande circulação internacional de pessoas durante eventos de massa, especialmente nos países-sede da Copa de 2026 – Estados Unidos, Canadá e México –, que vêm registrando aumento de casos de sarampo nos últimos anos.
A vacina é a principal medida de prevenção e está disponível gratuitamente nas 35 unidades de saúde do município, incluindo UBSs e Clínicas da Família.
A vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) é ofertada gratuitamente pelo SUS para crianças, adolescentes e adultos, independentemente se têm viagem marcada, conforme o seguinte esquema:
- Crianças de 6 a 11 meses e 29 dias devem receber a chamada “dose zero”, no mínimo 15 dias antes do embarque, para que haja tempo hábil para a produção de anticorpos
- Pessoas de 12 meses a 29 anos precisam de duas doses, e o ideal é que a primeira dose seja realizada, no mínimo, 45 dias antes da viagem, a fim de ter tempo hábil para receber a 2ª dose (30 dias após a 1ª dose) e período adequado para a produção de anticorpos (aproximadamente 15 dias)
- Adultos de 30 a 59 anos recebem uma dose, no mínimo 15 dias antes do embarque
- Quem possui o esquema vacinal completo não precisa de doses de reforço
Vigilância no retorno: ao voltar ao Brasil, caso apresente febre e manchas vermelhas pelo corpo, procure imediatamente um serviço de saúde e informe sobre sua viagem.