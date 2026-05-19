A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 já começou para muitos torcedores que planejam acompanhar os jogos de perto. Em meio aos preparativos de viagem, porém, um cuidado importante também deve entrar na lista: a atualização da carteira de vacinação, especialmente contra o sarampo.

A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí reforça a importância da imunização diante da grande circulação internacional de pessoas durante eventos de massa, especialmente nos países-sede da Copa de 2026 – Estados Unidos, Canadá e México –, que vêm registrando aumento de casos de sarampo nos últimos anos.

A vacina é a principal medida de prevenção e está disponível gratuitamente nas 35 unidades de saúde do município, incluindo UBSs e Clínicas da Família.