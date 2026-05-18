A partir desta terça-feira (19) Jundiaí poderá enfrentar mudanças no tempo devido a chegada de uma massa de ar frio e seco no Estado de São Paulo. A informação é da Defesa Civil Municipal. A previsão é de que as chuvas diminuam e os próximos dias sejam mais gelados e secos.
Previsão dia a dia
Terça-feira (19) – De acordo com a Defesa Civil estadual, com o afastamento da frente fria e a chegada de uma massa de ar frio e seco, o dia será de sol entre muitas nuvens. Pancadas isoladas de chuva podem atingir algumas regiões do município.
Quarta-feira (20) – Previsão de dia com entre nuvens, com tempo firme no município. O avanço da massa de ar frio e seco deve derrubar as temperaturas no início da manhã e durante a noite.
Quinta-feira (21) - O tempo deve permanecer estável devido a uma atuação do ar seco. Com isso, a umidade relativa do ar deverá acompanhar as temperaturas e sofrer queda durante a tarde, atingindo índices abaixo dos 30%.
Sexta-feira (22) – O tempo deverá ser de sol entre poucas nuvens em grande parte de Jundiaí. Durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, haverá condições para formação de nevoeiros. Portanto, motoristas devem ter atenção ao dirigir logo cedo pelas estradas da região.
Em casos de emergência, os telefones dos órgãos competentes seguem abaixo:
- Defesa Civil: 199;
- Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060;
- Corpo de Bombeiros: 193.