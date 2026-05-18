A partir desta terça-feira (19) Jundiaí poderá enfrentar mudanças no tempo devido a chegada de uma massa de ar frio e seco no Estado de São Paulo. A informação é da Defesa Civil Municipal. A previsão é de que as chuvas diminuam e os próximos dias sejam mais gelados e secos.

Previsão dia a dia

Terça-feira (19) – De acordo com a Defesa Civil estadual, com o afastamento da frente fria e a chegada de uma massa de ar frio e seco, o dia será de sol entre muitas nuvens. Pancadas isoladas de chuva podem atingir algumas regiões do município.

Quarta-feira (20) – Previsão de dia com entre nuvens, com tempo firme no município. O avanço da massa de ar frio e seco deve derrubar as temperaturas no início da manhã e durante a noite.